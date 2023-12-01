Ümit Özat’tan Fatih Terim foncularını uykusuz bırakacak sözler: Camiden çıkmıyorlardı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun aralarında bulunduğu en az 18 kişinin Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada gündemden düşmüyor.

Yüksek faiz almak isterken paralarını kaptıran isimlere seslenen Ümit Özat'ın açıklamaları dikkat çekti.

Ümit Özat, fona para yatıranlar içerisinde faiz hassasiyeti bulunan isimlerin olduğunu söyleyerek bu isimlerin yıllar önce "Faiz haramdır" diye açıklamalarda bulunduklarına dikkat çekti.

Özat, "Bunların içinde faiz haram diye vaaz verenler vardı. Camiden çıkmayanlar vardı.

Sabah akşam vaaz verirler, adını değiştirirler kendileri alırlar. Kimi kandırıyorsunuz.

"Almaya gelince alıyorsunuz. Adı ne faiz değil, fon. Bırakın bu işleri" diyerek tepkisini dile getirdi.