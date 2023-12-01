Ümit Özat’tan Fatih Terim foncularını uykusuz bırakacak sözler: Camiden çıkmıyorlardı

Yüzde 250 faiz almak için Fatih Terim Fonu'nda milyonlarca dolar kaybeden ünlü isimlere Ümit Özat tarihi bir hatırlatma yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Özat’tan Fatih Terim foncularını uykusuz bırakacak sözler: Camiden çıkmıyorlardı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun aralarında bulunduğu en az 18 kişinin Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada gündemden düşmüyor.

Yüksek faiz almak isterken paralarını kaptıran isimlere seslenen Ümit Özat'ın açıklamaları dikkat çekti.

Ümit Özat, fona para yatıranlar içerisinde faiz hassasiyeti bulunan isimlerin olduğunu söyleyerek bu isimlerin yıllar önce "Faiz haramdır" diye açıklamalarda bulunduklarına dikkat çekti.

Özat, "Bunların içinde faiz haram diye vaaz verenler vardı. Camiden çıkmayanlar vardı.

Sabah akşam vaaz verirler, adını değiştirirler kendileri alırlar. Kimi kandırıyorsunuz.

"Almaya gelince alıyorsunuz. Adı ne faiz değil, fon. Bırakın bu işleri" diyerek tepkisini dile getirdi.

İlgili Haberler
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu davasında Semih Kaya için zorla getirme kararı
Fatih Terim'in avukatı: Seçil Erzan kaşla göz arasında imza attırmış. Fatih hocanın 3.5 milyon doları kayıp
Fatih Terim'in avukatı: Seçil Erzan kaşla göz arasında imza attırmış. Fatih hocanın 3.5 milyon doları kayıp
Fatih Terim Fonu’nda fahiş faiz ile kim ne kadar kaybetti kim ne kadar kazandı? İşte liste
Fatih Terim Fonu'ndan para kazandığı iddia edilen Ayhan Akman'dan flaş itiraf: Tek salak kendimi zannediyordum
Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Caner Erkin'den Fatih Terim Fonu mağdurlarına ders. Parasını nereye yatırdığını açıkladı
Öne Çıkanlar
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Son Haberler
Her şey bu fotoğraftan sonra oldu. Ünlü model dev dalgalara kapıldı Magazin
Her şey bu fotoğraftan sonra oldu. Ünlü model dev dalgalara kapıldı
Yalnızlığın çaresi bulundu. Önerilen formül herkesi şaşırtacak Yaşam
Yalnızlığın çaresi bulundu. Önerilen formül herkesi şaşırtacak
Hakkında 42 yıl hapis cezası bulunuyor. Tavan arasında yakalandı Yaşam
Hakkında 42 yıl hapis cezası bulunuyor. Tavan arasında yakalandı
Maaşlar arasındaki uçurumun nedeni belli oldu Ekonomi
Maaşlar arasındaki uçurumun nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
En çok tercih edilen çekyat modelleri Yaşam
En çok tercih edilen çekyat modelleri
Cem Küçük'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çok kızdıracak açıklama. Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Spor
Cem Küçük'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çok kızdıracak açıklama. Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı