Buse Terim cephesinden yeni açıklama. Babamla para konuşmam demiş Seçil Erzan’ın kırık telefonuyla sözleri boşa düşmüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Buse Terim cephesinden yeni açıklama. Babamla para konuşmam demiş Seçil Erzan’ın kırık telefonuyla sözleri boşa düşmüştü
Mahkemede babasıyla parasal konuları konuşmadığını belirten ancak Seçil Erzan’ın Fatih Terim ile gerçekleştirdiği Whatsapp görüşmeleriyle açıklamaları boşa düşen Buse Terim cephesine, tartışmalara ilişkin soruları yönelttik.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı Seçil Erzan dolandırıcılığına yönelik gerçekleşen mahkemenin 2.celsesinde, “Denizbank’ta 8 yıldır hesabım vardı. 2022’de Seçil Erzan, kuzenimi aradı. Bende vadede duran 190 bin dolarımı bozarak Levent Gültepe şubesinde verdim. Babama sormadım çünkü biz baba kız ilişkisinde ekonomi parasal konuları konuşmam, utanırım da. Sonuçta benim işim ayrı kasam ayrı. Evrak istedim ancak Seçil hanımdan evrak alamadım. Seçil Erzan banka müdürü olduğu için parayı verdim. Yoldan geçen bir Seçil olsa elbette 190 bin doları vermezdim” ifadelerini kullanmıştı.

“BUSE HANIMIN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ”
Ancak Seçil Erzan’ın kırılan telefonundaki “Fatih Terim Yeni” ile gerçekleştirdiği konuşmalar Buse Terim’in ifadelerini boşa çıkarmıştı. Whatsapp mesajlarında Erzan’ın Terim’e, “Hocam, Buse Hanım’ın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim. Bir daha sorun olmayacak Hocam tekrar özür dileriz” mesajı atmıştı.

“SİZ ZAHMET ETMEYİN BUSE’Yİ AKTARIRIZ”
Terim’den Erzan’a gelen mesajda ise, “Seçil hanım ben buradan yollamayı düşünüyorum Buse 550yi 29 dolar ediyor 550.000 TL buradaki ortak hesaptan göndereyim diyorum çözü böyle bulayım size hiç zahmet etmeyin. Gönderilmemişse veya gelmemişse oradan hiç gerek yok göndermeye direk Buse‟yi aktarırız” ifadeleri kullanılmıştı.

SES KAYITLARINDAKİ 190 BİN DOLAR TERİM’İN PARASI MI?
Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, Seçil Erzan’ın yeni sızan ses kaydında mağdurların 190 bin dolar açığını kendi hesabından aktararak kapattığını belirtiyordu. Bu konuşma paranın Buse Terim’in parası olup olmadığı sorusunu akıllara getirmişti.

HUKUKİ SÜREÇ NEDENİYLE KONUŞMADI
Tüm bunları sormak için Buse Terim’in avukatıyla iletişime geçtik. Terim’in avukatının cevabı müvekkillerinin devam eden hukuki süreç hakkında mülakat vermemeyi tercih ettiği yönünde oldu.

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