Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış

“Yüksek kârlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılıkla ilgili yargılama süreci başlayan davanın müştekilerinden Fatih Terim’in yeğeni Terim Arıcan ve kızı Buse Terim Bahçekapılı, savcılığa verdikleri ifadelerde Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'a elden nasıl para teslim ettiklerini ve Erzan'la aralarında geçen konuşmaları anlattı.

T24’ten İlhan Çelik’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

Savcılığa şikâyetçi olan isimlerin iddianamede yer alan ifadelerinde; şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.

Fona katılan isimler arasında Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve yeğeni Terim Arıcan da yer aldı. Seçil Erzan’ın kendisine ulaşarak söz konusu fondan bahsettiğini ve Buse Terim Bahçekapılı'ya fonu anlatmasını istediğini söyleyen Terim Arıcan, “Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de fonun içinde olduğunun” söylenmesi nedeniyle ikna olduğunu ifade etti.

Terim Arıcan, kuzeni Buse Terim Bahçekapılı'nın parasını Seçil Erzan’a kendisi götürdü. Seçil Erzan’ın parayı elden istemesini sorguladığını ve “Denizbank şubesinde yeterli doların hazır bulunmadığı” yanıtını aldığını belirten Terim Arıcan, ikna olduğunu ve kuzeni Buse Terim’in Etiler Garanti Bankası'na EFT yaptığı 3.600.000 TL parasını aynı bankada dolara çevirip çektiğini, aynı gün (2 Kasım 2022) Denizbank Levent Şubesi'ne giderek Seçil Erzan’a odasında elden teslim ettiğini anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ekonomi okuyan, ardından State University of New York’a giden ve sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yapan Terim Arıcan, belge istemesi üzerine Seçil Erzan’ın “parayı hazine fonuna teslim ettikten sonra belge verebileceği ve paraya ilişkin ISIN kodu alacağını sonrasında da bu belgeyi tarafına ulaştıracağını” söylediğini aktardı. Arıcan süreç boyunca yaşanan başka olaylar nedeniyle belgenin sonraki zaman içerisinde aklından çıktığını söyledi.

BUSE TERİM'DEN HAKAN ATEŞ VURGUSU

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılının da kuzeni Terim Arıcan ile örtüşen ifadesinde, “Terim de bana Seçil Erzan'ın Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve güvenli bir yatırım yapacağı konusunda ikna ettiğini kaldı ki Denizbank'ın en yetkilisi Hakan Ateş'in de bu işin içerisinde olduğunu söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fona aktarmaya karar verdim” dedi. Buse Terim, başta Seçil Erzan olmak üzere Hakan Ateş ve olayda sorumluluğu bulunan tüm Denizbank yetkililerinden şikâyetçi oldu.

Terim Arıcan'ın 27 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi şöyle:

“HAKAN ATEŞ'İN VE ÇOK DAHA FAZLA GÜVENİLİR KİŞİNİN İÇERİSİNDE OLDUĞU BİR HAZİNE FONU VAR”

“Buse Terim Bahçekapılı benim dayımın kızı olur. Aynı zamanda kendisi ile birlikte çalışmaktayım. Seçil Erzan'ı ise Denizbank Şube Müdürü olması sebebiyle tanırım. Buse Terim Bahçekapılı para mevzularından anlamadığı ve bana güvendiği için paraya dair işlemlerini ben yürütmekteyim. Zaman zaman da Denizbank tarafından bu hususta aranmaktaydım. Bir gün Seçil Erzan beni arayarak ‘Hakan Ateş'in ve çok daha fazla güvenilir kişinin içerisinde olduğu bir hazine fonu var. Bu fona çok özel isimler dahil oluyor, Buse Terim'in de Denizbank'ta mevduat hesabı olduğunu, parasını bu fonda çok iyi değerlendirebilir ve yüksek gelir elde edebilir’ diye söyledi ve Buse Terim ile bu hususta konuşmamı rica etti. Ben de Buse Terim ile konuşup bilgi vereceğimi söyledim. Sonrasında konuyu Buse'ye anlattım. Açıkçası gelir elde edeceğimizi düşünerek Buse ile birlikte bu fona para yatırmaya karar verdik.

PARAYI ELDEN TESLİM ETMESİNİ SORGULAMIŞ

Seçil Erzan Buse Terim Bahçekapılı'ya ait parayı dolar olarak elden istemiştir. Ben de bunun nedenini sorduğumda Denizbank Şubesinde bu kadar doların hali hazırda bulunmadığını ve işlemlerin uzun süreceğini belirterek beni bu konuda ikna etmiştir. Sonra ben de durumu Buse Terim'e anlattım. Buse de Denizbank Levent Şube'sinde bulunan 3.600.000 TL parasını Etiler Garanti Bankası'na EFT yapmıştır. Ben Buse'nin verdiği yetki ile Garanti Bankasına gidip önce bu parayı çektim. Sonra da aynı bankadan dolara çevirdim. Elde ettiğim bu parayı aynı gün yani 2 Kasım 2022 tarihinde Denizbank Levent Şubesi'ne gelerek Şube müdürü olan Seçil Erzan'a bizzat odasında teslim ettim.

TERİM ARICAN, SEÇİL ERZAN'DAN SONRAKİ SÜREÇTE "DEFAATLE" BELGE İSTEMİŞ

O sırada Seçil Erzan'ın yanında Nazlıcan isimli bir bayan daha bulunuyordu. Seçil Erzan beni Nazlıcan ile tanıştırdı. Benden aldığı bu parayı Nazlıcan ile birlikte hazineye götürüp teslim edeceğini söyledi. Ben aynı gün verdiğim paraya ilişkin bir belge istedim ancak bana belgeyi aldığı parayı hazine fonuna teslim ettikten sonra verebileceğini ve o sırada bu paraya ilişkin ISIN kodu alacağını sonrasında da bu belgeyi tarafıma ulaştıracağını söyledi. Ayrıca bana Seçil Erzan vade sonunda Buse'nin parasının 250.000 USD olacağını ve vade süresinin yaklaşık 30-45 gün arasında değişebileceğini söyledi. Ben 3 Kasım'da Seçil Erzan'ı arayarak yeniden belge istedim. Hatta devam eden günlerde de belge isteğimi defaatle dile getirdim. Fakat bana annesinin hasta olduğunu, şubeye gidemediğini, bu sebeple de konuyla ilgilenemediğini söyledi. Zaten 20 Kasım'da anneannem vefat etmişti. Zaten o esnada yengem Fulya Terim'e mide kanseri teşhisi de konmuştu. Ailecek bu konuyla meşgul olduğumuz için belge aklımızdan tamamen çıkmıştı.

SEÇİL ERZAN, TERİM ARICAN'I DA FONA PARA YATIRMAYA İKNA ETMİŞ

Ayrıca Seçil Erzan bu sürecin sonrasında yani hatırladığım kadarıyla aralık ayında beni tekrar arayarak ‘Senin de Denizbank'ta mevduat hesabın var. Ben bunu sistemden gördüm. Zaten Buse Terim'in parası şimdiden 250.000 USD oldu, gel bunu 300.000 USD'ye tamamlayalım. Çok daha fazla fon getirisi olur.’ dedi. Ben de hem Denizbank'ta hem de Garanti Bankası'nda bulunan şahsi mevduat hesabımda bulunan paraları çektim. Sonra dolara çevirdim ve bunları da Seçil Erzan'a bizzat yine Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasında 13 Ocak 2023 tarihinde elden teslim ettim. Sonra buna ilişkin de bir belge yine tarafıma vermedi, diğer belgeyi beklediğim için ben de diğer paranın üzerine ekleneceği için belgeyi daha sonra vereceğini düşündüm. Hatta bana son gidişimde Buse Terim'in bu parayı 700.000 USD'ye tamamlaması halinde fonda çok daha fazla barem getirisi olacağını dile getirdi. İlerleyen günlerde beni şahsi kullanımında bulunan telefonundan arayarak ara ara para istemiştir. Fakat bizim başkaca paramız olmadığı için ne ben ne de Buse Terim daha fazla para Seçil Erzan'a götürmedik. Seçil Erzan beni başından itibaren Hakan Ateş fonu diye kandırarak hem benim paramı hem de Buse Terim'in parasını almıştır. Benin parayı Seçil Erzan'a bizzat odasında verdiğime ilişkin Whatsapp konuşmaları mevcuttur. Bu delilleri daha sonrasında dosyaya sunacağım. Bu sebeple Seçil Erzan, Hakan Ateş ve tüm Denizbank yetkililerinden şikâyetçiyim."

Buse Terim Bahçekapılı'nın 27 Nisan 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi şöyle:

“SEÇİL ERZAN’I İLK 20 KASIM 2022 TARİHİNDE BABAANNEMİN CENAZESİNDE TANIDIM”

"Seçil Erzan isimli şahısla ilk olarak yüz yüze 20 Kasım 2022 tarihinde babaannemin cenazesinde tanıdım. Kendisini Denizbank Şube Müdürü olarak tanıtmıştı. Sonrasında kendisi 2 Kasım 2022 tarihinde halamın oğlu olan Terim Arıcan aracılığı ile bana ulaşmıştır. Şöyle ki Terim o gün bana Denizbank'ta Hakan Ateş'in de içerisinde bulunduğu 20 civarı güvenilir kişinin de dahil olduğu bir fon bulunduğunu ve yüksek gelir getirisinin olduğunu söyledi. Daha doğrusu Seçil Erzan kendisine Denizbank Şube Müdürü olarak bu fondan detaylı bahsetmiş ve Buse Terim'in de bu fona dahil olup gelir elde edebileceğini dile getirmiş.

“PARA KONULARINI ÇOK İYİ ANLAMADIĞIM İÇİN KONUYU KUZENİM TERİM'E BIRAKTIM”

Para konularını çok iyi anlamadığım için konuyu kuzenim Terim'e bıraktım. Terim de bana Seçil Erzan'ın Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve güvenli bir yatırım yapacağı konusunda ikna ettiğini kaldı ki Denizbank'ın en yetkilisi Hakan Ateş'in de bu işin içerisinde olduğunu söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fona aktarmaya karar verdim. Benim Denizbank'ta şahsi bu zamana kadar biriktirmiş olduğum bir mevduat hesabım bulunmaktadır. Terim bana hesabımda bulunan parayı Garanti Bankası'na aktarmamı söyledi. Ben de 3.600.000 TL parayı Garanti Bankasına gönderdim. Daha sonrasında vermiş olduğum yetki ile kuzenim Terim Garanti Bankası Özel Etiler Bankacılık Şubesi'ne giderek 3.600.000 TL parayı çekti. Sonrasında aynı bankada bu parayı dolara çevirdi. Akabinde de bu parayı 190.000 USD olacak şekilde dönüştürmüştür. Terim bana akabinde parayı Seçil Erzan'ın görev yaptığı Levent Denizbank Şubesi'ne giderek bizzat odasında teslim ettiğini söyledi. Hatta Terim bana parayı teslim ettiği sırada Nazlıcan isimli bir kadının odada olduğunu ve bu parayı Seçil'in Nazlıcan ile birlikte hazineye giderek teslim edeceklerini söylemiş.

“190.000 USD PARAM SEÇİL ERZAN TARAFINDAN ALINARAK GERİ VERİLMEMİŞTİR”

Bu olayda 190.000 USD param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir. Şahsıma ya da kuzenim Terim'e bir belge de verilmemiştir. Bu olay sebebiyle başta Seçil Erzan olmak üzere Hakan Ateş ve olayda sorumluluğu bulunan tüm Denizbank yetkililerinden şikâyetçiyim, dedi."