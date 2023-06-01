Fatih Terim'in kehaneti gerçek oldu

Galatasaray Ankara'da Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken Fatih Terim'in 2 ay önceki sözleri gündemden düşmüyor.

Fatih Terim'in kehaneti gerçek oldu

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim aylar önce Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçe maçı öncesi ilan edeceğini açıklamıştı.

30 Mart'ta düzenlenen Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftar yemeğine katılan Terim şampiyonluk kehanetinde bulunmuştu.

Deneyimli teknik adam iftar masadaki herkese "Şampiyonluk derbiye kalmaz" dedi.

Galatasaray'ın pazar günü kupayı kaldıracağı Fenerbahçe derbisine Fatih Terim'in de gelmesi bekleniyor.

Ayrıca aralarında Arda Turan, Sneijder, Melo, Kewell ve Drogba gibi isimlerin de bulunduğu yıldızlar Ali Sami Yen'de yer alacak.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin yolları yenileniyor
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor Dünya
İsveç'te yeni ceza yasasına rağmen PKK/YPG'ye destek sürüyor
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Güncel
Bakan Akar Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu Güncel
Bayraklı Tüneli'ndeki TIR yangının nedeni belli oldu
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri Güncel
3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor Güncel
Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı Magazin
Batuhan Karacakaya tezkereyi aldı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı