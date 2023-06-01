Fatih Terim'in kehaneti gerçek oldu

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim aylar önce Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçe maçı öncesi ilan edeceğini açıklamıştı.

30 Mart'ta düzenlenen Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftar yemeğine katılan Terim şampiyonluk kehanetinde bulunmuştu.

Deneyimli teknik adam iftar masadaki herkese "Şampiyonluk derbiye kalmaz" dedi.

Galatasaray'ın pazar günü kupayı kaldıracağı Fenerbahçe derbisine Fatih Terim'in de gelmesi bekleniyor.

Ayrıca aralarında Arda Turan, Sneijder, Melo, Kewell ve Drogba gibi isimlerin de bulunduğu yıldızlar Ali Sami Yen'de yer alacak.