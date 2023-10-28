Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. 60 milyon Euro kazanacak. Türkiye'den 3 yıldızı da yanında götürecek

Liderin 7 puan gerisine düşülmesi sonrası teknik direktör Matthias Jaissle yollarını ayırmaya karar veren Al-Ahli yönetimi takımın başına Fatih Terim'i getirecek.

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. 60 milyon Euro kazanacak. Türkiye'den 3 yıldızı da yanında götürecek

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal Riyadh’a 3-1 mağlup olan Al Ahli Jeddah karıştı.

YOLLAR AYRILACAK
Yenilginin ardından acil toplanan Al Ahli Jeddah yönetimi teknik direktör Matthias Jaissle ile en kısa sürede yolları ayırmaya karar verdi.

200 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Transfer döneminde kesenin ağzını açan yönetim, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessie, Roger Ibanez, Merih Demiral, Gabri Vega için yaklaşık 200 milyon Euro (yaklaşık 6 milyar TL) bonservis bedeli ödemişti.

LİDERİN 7 PUAN GERİSİNDELER
Ancak 11 hafta haftanın geride kaldığı Suudi Arabistan Pro Ligi’nde lider Al-Hilal’in 7 puan gerisine düşen Al-Ahli’de teknik direktör Matthias Jaissle’nin kredisi tükendi.

ROTAYI FATİH TERİM'E ÇEVİRDİLER
Yeni teknik direktör arayışını hızlandıran yönetim rotayı Teknik Direktör Fatih Terim’e çevirdi.

60 MİLYON EURO KAZANACAK
Yıllık 20 milyon Euro’dan (yaklaşık 600 milyon TL) üç sezonda toplam 60 milyon Euro (1.8 milyar TL) teklif eden Al-Ahli yönetimi Fatih Terim’i milli maç arasının ardından 25 Kasım’daki Al Shabab maçında kulübede görmek istiyor.

TÜRKİYE'DEN 3 YILDIZI YANINDA GÖTÜRMEK İSTİYOR
Al Ahli’de gol yollarındaki eksikliği fark eden Fatih Terim, yönetimden Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’den ise Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi’nin mutlaka transfer edilmesini talep etti.

(Kaynak: Galip Öztürk)

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri Yazarlar
Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri
Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı Magazin
Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı Gündem
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı
Taksicinin vurulma anı araç kamerasında Gündem
Taksicinin vurulma anı araç kamerasında
Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı Magazin
Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı Spor
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı
Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu Dünya
Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu