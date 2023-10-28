Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. 60 milyon Euro kazanacak. Türkiye'den 3 yıldızı da yanında götürecek

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal Riyadh’a 3-1 mağlup olan Al Ahli Jeddah karıştı.

YOLLAR AYRILACAK

Yenilginin ardından acil toplanan Al Ahli Jeddah yönetimi teknik direktör Matthias Jaissle ile en kısa sürede yolları ayırmaya karar verdi.

200 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Transfer döneminde kesenin ağzını açan yönetim, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Franck Kessie, Roger Ibanez, Merih Demiral, Gabri Vega için yaklaşık 200 milyon Euro (yaklaşık 6 milyar TL) bonservis bedeli ödemişti.

LİDERİN 7 PUAN GERİSİNDELER

Ancak 11 hafta haftanın geride kaldığı Suudi Arabistan Pro Ligi’nde lider Al-Hilal’in 7 puan gerisine düşen Al-Ahli’de teknik direktör Matthias Jaissle’nin kredisi tükendi.

ROTAYI FATİH TERİM'E ÇEVİRDİLER

Yeni teknik direktör arayışını hızlandıran yönetim rotayı Teknik Direktör Fatih Terim’e çevirdi.



60 MİLYON EURO KAZANACAK

Yıllık 20 milyon Euro’dan (yaklaşık 600 milyon TL) üç sezonda toplam 60 milyon Euro (1.8 milyar TL) teklif eden Al-Ahli yönetimi Fatih Terim’i milli maç arasının ardından 25 Kasım’daki Al Shabab maçında kulübede görmek istiyor.

TÜRKİYE'DEN 3 YILDIZI YANINDA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Al Ahli’de gol yollarındaki eksikliği fark eden Fatih Terim, yönetimden Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’den ise Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi’nin mutlaka transfer edilmesini talep etti.

(Kaynak: Galip Öztürk)