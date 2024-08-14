Fatih Terim’in yıllar önceki vizyonu gerçek oluyor. İngiltere'de uygulanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim’in yıllar önceki vizyonu gerçek oluyor. İngiltere'de uygulanacak

2016 yılında Fatih Terim tartışmalı bir pozisyonu hakeme İPhone marka telefonundan izletmiş, günlerce konuşulmuştu. Premier Lig'deki yeni VAR sisteminde İPhone'lar kullanılacak.

İngiltere Premier Lig’de hakem kararlarında önemli bir rol oynayan mevcut VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi, yeni bir teknolojiyle değiştiriliyor. Bu yeni sistem, birçok kişiye “Fatih Terim yıllar önce yapmıştı” yorumu yaptırdı.

Yeni sisteme göre, VAR gözlemleri için iPhone kullanılacak. Bir ABD şirketinin geliştirdiği bu sistem, futbolun en tartışmalı kurallarından biri olan ofsayt ihlallerini tespit etmek için kullanılacak.

Dragon” adı verilen bu sistemle her stada en az 28 iPhone 14 yerleştirilecek. Bu akıllı telefonlar, maçı ve pozisyonları her açıdan kaydedecek.

Otomatik tespit sistemi, oyun içerisindeki önemli anları belirleyebilecek ve bazı kameraların çekim kalitesini geçici olarak artırabilecek. Bu görüntüler daha sonra sisteme kaydedilirken yeniden küçültülecek. Sistem, oyuncuları maç içinde 7 ila 10 bin noktada tespit edebilecek.

iPhone’un yüksek kare hızına sahip olması, bu noktada büyük önem taşıyor. Saniyede 50 kareye ulaşan çekim kapasitesi sayesinde daha doğru tespitler yapılması mümkün hale geliyor.

FATİH TERİM NE YAPMIŞTI ?

EURO 2016 öncesi İngiltere'yle özel maç yapan A Milli Takımımız, 4. dakikada Kane'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü. Bu gol tartışma yarattı. Alli'nin attığı pas öncesi Harry Kane'in net bir şekilde ofsaytta olduğu ekranlara yansıdı.

O dönem Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü olan Fatih Terim, hatalı karar verdikleri pozisyonu 4. hakeme İPhone marka telefonundan izletti. Bu anlar günlerce konuşulmuştu.

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