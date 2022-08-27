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Fatih Tezcan hakkında iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı

İktidara yakınlığıyla tanınan Fatih Tezcan'ın engelli çocuğun cinsel istismarı suçundan cezaevine girdiği iddia edildi. Tezcan'ın kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunduğu, ancak akıl sağlığı raporu nedeniyle cezanın 25 yıla düşeceği öne sürüldü.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 01:54
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 08:03
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Fatih Tezcan hakkında iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı

Fatih Tezcan hakkında iddia: Hakaretten değil, çocuk istismarından ceza aldı
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İktidara yakınlığıyla tanınan Fatih Tezcan, 18 Ağustos'ta yaptığı paylaşım ile cezaevine girdiğini açıklamıştı.

"TÜRKİYE GERÇEKLERİ" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Tezcan'ın engelli çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis cezası aldığı iddia edildi.

Hesaptan yapılan paylaşımda, Tezcan'ın kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı, akıl sağlığı raporu nedeniyle cezanın 25 yıla düşeceği ve yarın iddiaya ilişkin belgelerin açıklanacağı ifade edildi.

“HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR”

Fatih Tezcan'ın eşi Merve Tezcan, Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanlayarak konuya ilişkin paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

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Gülben
27.08.2022 13:17
İftira atmaya doymuyorsunuz.  
 
Sedat
27.08.2022 12:06
Bu tipler için geri sayım başladı seçim yaklaşıyor.  
 
Aybuke
27.08.2022 10:24
Kolay kolay bu hapse girmezdi ,ne zamandır da ortalarda yok galiba sedat peker mevzuda bit kaç sözü olmuştu eğer iddia doğruysa acılen belgeler paylaşılsın  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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