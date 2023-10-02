Fatih Ürek lüks villasını satıyor. Fiyatı dudağınızı uçuklatacak

Şarkıcı Fatih Ürek, Bodrum'daki lüks villasını satacağını açıkladı. Canlı yayında yazlığının ücretini de açıklayan Ürek, rekor bir talepte bulundu.

Fatih Ürek lüks villasını satıyor. Fiyatı dudağınızı uçuklatacak

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının konuğu ünlü şarkıcı Fatih Ürek oldu.

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Yazları Bodrum'daki villasında geçiren Ürek, yeni bir karar aldı.

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Tek kişi olduğu için evin kendisine büyük geldiğini açıklayan ünlü şarkıcı, masrafının da çok olduğundan dolayı satmaya karar verdiğini söyledi.

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FİYATINI DA AÇIKLADI

İstediği ücreti de canlı yayında açıklayan Ürek, 102 milyon TL istiyor. Evi satınca parayla ne yapacağına daha karar vermeyen Ürek, artık çalışmaktan yorulduğunu açıkladı.

Yazlığında 8 kişi çalıştıran Ürek, kameralardan 24 saat evini izliyor.

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