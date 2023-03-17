Fatih'te korku dolu anlar

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 01.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Fetva Yokuşu Sokak'ta meydana geldi.

3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan metruk binanın çatısında çıkan yangın İstanbul’un çevre ilçelerinde de görüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.