Fatih'te park halinde duran otomobiller kundaklandı

Saat 05.30 sıralarında Topkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde çıkan yangın, yanındaki park halindeki 34 THS 71 plakalı taksiye sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

OTOMOBİLLERİN İÇERİSİNE GİRİP KUNDAKLADILAR

Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından ise otomobilde kundaklama sonucunda yangın çıktığı belirlendi. Kamera görüntülerinde, şüpheli bir kişinin park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında dolaştığı ve bir süre sonra otomobilin kapısını açarak içine girdiği, bir süre sonra şüphelinin inmesinin ardından otomobilden dumanların yükseldiği görülüyor.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.