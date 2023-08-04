Fatih’te sahte forma operasyonu: 8,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni sezon öncesinde sahte forma üreten iş yerlerine operasyon düzenledi.

KAYNAK: DHA
Fatih’te sahte forma operasyonu: 8,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; Fatih’te yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken, bir spor kulübünün armasını ve logosunu kullanan 6 bin 190 adet sahte forma, şort ve çorap bulundu.

Piyasa değeri 8,5 milyon lira olan sahte formalar imha edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Fatih’te 2 ayrı adreste sahte forma imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler, 3 Ağustos 2023 tarihinde söz konusu adreslere baskın yaptı.

Baskında, piyasa değeri yaklaşık 8,5 milyon lira olan, bir spor kulübünün armasını ve logosunu taşıyan 6 bin 190 adet sahte forma, şort ve çorap ele geçirildi. Ayrıca 1 tabanca da bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında “6769 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı.

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