Fatih'te, tramvaya çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Fatih'te, tramvaya çarpan motosikletli ağır yaralandı
Fatih'te, tramvay yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü tramvaya çarparak aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saat 16.00 sıralarında T1 Bağcılar-Kabataş hattında giden tramvayın, Laleli-İstanbul Üniversite durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağı arasında meydana gelen kazada iddiaya göre, adı öğrenilemeyen sürücü, motosikletiyle rayların üzerinde gittiği esnada aynı istikamette seyreden tramvayı sollamaya çalışırken tramvaya çarparak altında kaldı.

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Kazayı gören vatandalar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tramvay altına sıkışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, sürücüye ambulans içerisinde kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı.

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Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan, kaza sebebi ile T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Laleli ile Beyazıt arasındaki seferleri bir süre durdurulurken çalışmaların bitmesinin ardından seferler tekrardan normale döndü.

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