Fatsa'daki siyanürlü altın madenin faaliyetleri durduruldu

Kaynak: Odatv
Fatsa'daki siyanürlü altın madenin faaliyetleri durduruldu
Erzincan İliç'teki maden faciasının ardından Fatsa'daki siyanürlü altın madeni hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. Valilik, Fatsa ilçesindeki siyanürlü altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde tonlarca siyanürlü liçin çökmesiyle dokuz işçinin göçük altında kaldı.

Facianın yankıları sürerken, Ordu Valiliği'nden Fatsa'daki siyanürlü altın madenine ilişkin önemli bir karar geldi.

Valilik, Ordu İdare Mahkemesi'nin 25 Aralık 2023 tarihli ruhsat iptali kararına istinaden madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bölge halkı siyanürlü altın madeninin faaliyetlerinin durdurulmasını sevinçle karşıladı.

Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar sonrası madenin siyanür liçleme sahasının sel sularıyla dolması ve bu suların derelere karışması, çevresel felaketlere yol açmıştı.

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