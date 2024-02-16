Faydalarıyla göz dolduran besin ortaya çıktı. Saç dökülmesini önlüyor. Böbrek taşını düşürüyor

Andız pekmezi, sağlığa pek çok fayda sağlayan bir pekmez çeşididir. Peki, andız pekmezi nedir, nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Bu yazımızda, andız pekmezi hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyoruz.

ANDIZ PEKMEZİ NEDİR?

Andız pekmezi, Akdeniz Bölgesi’nde yetişen ve servigiller ailesinden olan andız ağacının kozalaklarından elde edilen bir pekmez türüdür. Andız ağacı, 10-15 metre boylarında bir çam türüdür. Ekim-Kasım aylarında hasat edilen andız kozalakları, esansiyel yağlar açısından zengindir.

Bu kozalaklar, kaynatılıp şeker katılarak andız pekmezi haline getirilir. Andız pekmezi, acımsı ve sert bir tada sahiptir.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Andız pekmezi, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve probiyotikler içerir. Bu sayede, sağlığa pek çok fayda sağlar. İşte andız pekmezinin faydalarından bazıları:

Vücuttan toksinleri atar: Andız pekmezi, vücutta biriken zararlı maddeleri dışarı atmak için güçlü bir antioksidan etkisi gösterir. Böylece, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

Öksürüğü keser ve balgamı söker: Andız pekmezi, kış aylarında sık rastlanan nezle, grip, bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde faydalıdır. Kuru öksürüğü keser, balgamı söker ve boğazı rahatlatır.

Ağız yaralarına iyi gelir: Andız pekmezi, ağız içinde oluşan aft, yara, iltihap ve enfeksiyonlara karşı iyi gelir. Ağız yaralarının önlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olur.

Kanı temizler ve kan yapar: Andız pekmezi, kan dolaşımını iyileştirir, kan basıncını ve kolesterolü dengeler, damar sertliğini ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca, demir, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller içererek, kan yapar ve kansızlığı önler.

Böbrek taşını düşürür ve önler: Andız pekmezi, idrar söktürücü bir özellik taşır. Bu sayede, böbreklerde oluşan taş ve kumların düşmesine ve tekrar oluşmasına engel olur.

Alerjiye bağlı cilt sorunlarını giderir: Andız pekmezi, alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ciltte oluşan kaşıntı, kızarıklık, döküntü, egzama gibi sorunları giderir. Cilt yaralarının ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Cildi nemlendirir ve besler.

Eklem ağrılarını hafifletir: Andız pekmezi, romatizma, artrit, gut gibi eklem hastalıklarına bağlı olarak oluşan ağrı, şişlik ve iltihabı hafifletir. Eklemlerin hareketliliğini artırır ve kireçlenmeyi önler.

Saç dökülmesini önler ve saç sağlığını korur: Andız pekmezi, saç köklerini güçlendirir, saç dökülmesini önler ve saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca, saç derisinde oluşan kepek, mantar ve enfeksiyonları giderir.

ANDIZ PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Andız pekmezi, günde bir yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Sabahları aç karnına veya kahvaltıdan sonra almak daha faydalıdır. Andız pekmezi, su, süt, yoğurt, çay veya bitki çayı ile karıştırılarak da içilebilir. Ayrıca, tatlılara, keklere, kurabiyelere, ekmeklere veya salatalara da katılabilir.

ANDIZ PEKMEZİ KİMLER KULLANAMAZ?

Andız pekmezi, genel olarak güvenli bir pekmez türüdür. Ancak, bazı durumlarda kullanılmaması gerekir. Bunlar:

Andız pekmezine veya andız ağacına alerjisi olanlar

Şeker hastaları veya kan şekeri düzeyi düşük olanlar

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar

Hamileler veya emzirenler

Çocuklar (2 yaşından küçükler)

Bu durumlarda, andız pekmezi kullanmadan önce doktora başvurmak gerekir.