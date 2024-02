'Süper besin' ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Faydalarını duyduğunuzda manava koşacaksınız

Brokoli, insan sağlığına çok yararlı olan bir sebze olmasıyla biliniyor. Bilimsel çalışmalar brokoliyi süper gıda olarak tanımlamakta olduğu bildirildi.

Brokolinin çok sayıda faydası vardır. Özellikle kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

Ayrıca vücuttaki hücre ve dokuların sağlığını koruyan, iltihabı önleyen birçok değerli madde içerir. Bu sayede bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Brokoli hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebilir. Ancak en sağlıklı pişirme yöntemi buharda pişirmektir.

Brokoli, yeşil renkli, küçük bir ağaç görünümünde bir sebzedir. Brassica oleracea adlı bitki grubuna dahildir. Brokoli, vitamin ve mineral açısından çok zengindir.

Aynı zamanda vücuttaki hücre ve dokuların sağlığını koruyan birçok kuvvetli antioksidan barındırır.

Brokolinin üç ana çeşidi bulunmaktadır:

Kabak brokoli

Filizlenen brokoli

Mor karnabahar – adına rağmen bir brokoli türüdür

Brokoli, vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından çok zengin bir sebzedir. Çeşitli vitamin, mineral, lif ve diğer biyoaktif madde içerir.

Brokolinin antioksidan içeriği, insan sağlığı için çok önemli bir avantajdır. Antioksidanlar, serbest radikallerin sebep olduğu hücre hasarını durduran veya azaltan moleküllerdir. Bu da iltihaplanmayı azaltır ve genel sağlığı iyileştirir.

Brokoli, yüksek miktarda glukorafanin adlı bir bileşik içerir. Bu bileşik, sindirildiğinde sülforafan adlı güçlü bir antioksidana dönüşür.

Brokoli ayrıca, oksidatif strese ve gözdeki hücre hasarına karşı koruyucu olan lutein ve zeaksantin adlı antioksidanları da içerir.

BROKOLİ NASIL YENMELİDİR?

Brokoli hem pişirilerek hem de çiğ olarak yenilebilir. Her ikisi de sağlıklıdır ancak farklı besin değerleri sunar. Kaynatma, mikrodalgada pişirme, tavada kızartma ve buharda pişirme gibi farklı pişirme yöntemleri, sebzenin besin bileşimini etkiler. Özellikle C vitamini, çözünebilir protein ve şeker miktarını azaltır. Buharda pişirme, en az zarar veren yöntem olarak görülür. Yine de brokoli, çiğ veya pişmiş olsun, harika bir C vitamini kaynağıdır. Sadece yarım fincan (78 gram) pişmiş brokoli, günlük alımın (RDI) %84'ünü karşılar.

Brokoli, çoklu vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. Farklı pişirme yöntemleri sebzenin besin bileşimini etkilese de, brokoli ister pişmiş ister çiğ olsun, beslenmenize sağlıklı bir katkı yapar.

BROKOLİ NASIL YIKANMALIDIR?

Brokoliyi yemeden önce 10 dakika sirke içinde bekletmek ve sonra temiz suyla yıkamak gerekir.

Brokoli, sağlığımız için harika bir sebze. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu sebze, vücudumuzda pek çok olumlu etki yaratır. Brokoli, iltihaplanmayı önleyen, kansere karşı koruyan, kan şekerini düzenleyen, kalbi kuvvetlendiren, sindirimi kolaylaştıran, beyin fonksiyonlarını destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren bileşikler içerir. Bu bileşikler, brokolinin içindeki vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlarla birlikte çalışarak sağlığımızı iyileştirir.

MUCİZE FAYDALARI...

Brokoli, vücut dokularımızda iltihaplanmaya yol açan maddeleri azaltır. Bu sayede, iltihapla ilişkili pek çok hastalığın riskini düşürür. Brokolide bulunan kaempferol adlı bir flavonoid, iltihaplanmayı önlemede çok etkilidir. Bu flavonoid, aynı zamanda alerji, astım ve artrit gibi iltihaplı hastalıkların belirtilerini hafifletir.

Brokoli, kanserle savaşmada da bize yardımcı olur. Brokoli gibi turpgillerden sebzeler, hücrelerimizi hasardan koruyan ve kanserli hücrelerin büyümesini engelleyen maddeler içerir. Bu maddeler, özellikle meme, prostat, mide, kolon, böbrek ve mesane kanserlerine karşı koruma sağlar.

Brokoliyi düzenli olarak tüketmek, kanser riskimizi azaltabilir.

Brokoli, kan şekerimizi kontrol altında tutmada da önemli bir rol oynar. Brokoli, kan şekerini dengede tutan ve insülin hassasiyetini artıran lif ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu sayede, diyabetli kişilerde kan şekeri seviyesini düşürür ve pankreas hücrelerini korur. Brokoli, diyabetin neden olduğu komplikasyonları önlemeye de katkıda bulunur.

Brokoli, kalbimizin dostu bir sebzedir. Brokoli, kalp hastalığı riskini artıran yüksek kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür. Ayrıca, brokoli, damarlarımızı genişleten ve kan akışını iyileştiren nitrik oksit üretimini artırır. Brokoli, kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Brokoli, sindirim sistemimizin sağlıklı çalışmasını sağlar. Brokoli, bağırsak hareketlerini düzenleyen ve kabızlığı önleyen lif açısından zengindir. Ayrıca, brokoli, bağırsak florasını dengede tutan ve bağırsak enfeksiyonlarını önleyen probiyotikler içerir. Brokoli, bağırsak kanseri gibi sindirim sistemi hastalıklarının riskini de azaltır.

Brokoli, beyin fonksiyonlarımızı destekler. Brokoli, hafızamızı, öğrenmemizi, konsantrasyonumuzu ve zeka seviyemizi artıran besinler ve biyoaktif bileşikler içerir. Bu bileşikler, beyin hücrelerimizi korur ve yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Brokoli, felç gibi beyin hasarına neden olan durumları da önler.

Brokoli, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Brokoli, enfeksiyonlara karşı direncimizi artıran C vitamini açısından çok zengindir. Yarım fincan pişmiş brokoli, bu vitaminin günlük ihtiyacımızın %84'ünü karşılar. Brokoli, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olan beyaz kan hücrelerinin üretimini de destekler.

Brokoli, sağlığımız için çok faydalı bir sebzedir. Brokoli, iltihaplanmayı, kanseri, diyabeti, kalp hastalığını, sindirim sorunlarını, zihinsel gerilemeyi ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Brokoli, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır.

Brokoliyi çeşitli yemeklerde kullanarak veya salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

Brokoliyi düzenli olarak yiyerek, sağlık hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.