Bel soğukluğuna yararlıdır. Faydalarıyla göz dolduran ot ortaya çıktı

Erhan Songür
Bel soğukluğuna yararlıdır. Faydalarıyla göz dolduran ot ortaya çıktı
Bel soğukluğunda yararlı olan ve faydalarıyla göz dolduran ot olan bilinen asmar otu ortaya çıktı.

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize verdiği gıdalarla sağlığımızı korumak istediğimiz bir yaşam şeklidir.

Bel soğukluğuna iyi gelen ve birçok faydası olan asmar otu, şifalı bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Asmar otu, mersingiller familyasına bağlı, her zaman yeşil kalan çalı ya da 2-5 metre yüksekliğinde bir ağaççıktır. Yaprakları sert ve derimsidir. Çiçekleri beyaz renklidir ve güzel kokar. 100 civarında türü vardır. Yabani mersin olarak da bilinen asmar otu, Akdeniz bölgesinde yetişir. Meyveleri mersin adıyla anılır. Küçük boyutludur. Tatlı ve baharatlı bir kokusu vardır. Tüketilebilir.

Yapraklarında ve çiçek dallarında reçine, tanen, sinaol, terpen, mirtol, pinen gibi bileşikler bulunur.

Meyvelerinde ise uçucu yağ, şeker, sitrik asit mevcuttur.

Asmar otunun faydaları şunlardır:

Bronşit hastalığına iyi gelir. Mesane iltihabını tedavi eder. Nezleye karşı faydalıdır. Akciğer iltihaplarının tedavisinde kullanılır. Bel soğukluğuna iyi gelir. İshal durumunda faydalıdır. Mide ağrılarını hafifletir. Egzama hastalığına iyi gelir. Saç boyamada kullanılır.

Asmar otu nasıl hazırlanır?

1 tatlı kaşığı kuru asmar otu yaprağına 4 bardak kaynar su eklenir ve 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Bu çaydan günde iki defa birer bardak içilir.

UYARI : Bu tarife uygun olarak kullanıldığında yan etkisi yoktur ancak fazla miktarda bu otun yaprak çayı içmek mide ve bağırsak sorunlarına ve uykusuzluğa yol açabilir.

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