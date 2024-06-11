Fazıl Say patladı

Fenerbahçe'nin olağan genel kurul seçimlerinde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, görevine üst üste üçüncü dönem için devam etme başarısını gösterdi.

Resmi sonuçlara göre, Ali Koç 16 bin 464 oy alarak başkanlığa seçilirken, rakibi Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.

Ünlü piyanist Fazıl Say, Ali Koç'un üçüncü dönem başkanlık zaferini kutladı fakat geçmiş altı yılın değerlendirmesinde eleştirel bir tutum sergiledi.

ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER

Say, açıklamasında, "Ali Koç'u tebrik ediyorum, yine kazandı. Ailesi oldukça varlıklı. Yoksullukla mücadele eden bir ülkede futbola yüz milyonlarca dolar yatırıyor. Holdingin neredeyse tüm birimlerini bu iş için seferber ediyor. Anlaşılmaz büyüklükte paralar harcanıyor, ancak altı yıl boyunca başarı elde edilemiyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE FAZIL SAY'IN PAYLAŞIMI

İşin aslı şu, Bir @Fenerbahce li olarak yazıyorum bunu; Şimdi mesela, Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin, Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor,

Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor , paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar , yine de 6 yıl başarısız oluyor.

O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, üşke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım..

6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu.)))

“Destek oluruz” diyoruz,3 gün sonra yine saçma bir şey oluyor, takımı süper kupa finalinden çekiliyor, “ligden çekilirim” diyor, “ben oldukça şampiyon olamayız bir daha aday olmam” diyor.. Filan.. (Bu yazımın altına bolca “sen piyanonu çal” bekliyorum sıkıntı yok) Şimdi; “eğitim” dedik.. Türkiye’nin gerçekte en büyük sorunu ; felsefesizlik.

Felsefe? Asıl sorun..

Ülkede felsefe yok. İstersen dünyanın en iyi üniversitesinden mezun ol, felsefe yoksa?

Yok.. Mesela Egede bir yerde, dünya çapında bir “Felsefe günlerine” o parayı verseniz, dünya terse dönecek ))) Anlamıyorlar.. Tatlıses’in meşhur “Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?” sözü hala akıllardadır.

Neyse ne.. Bizde “seçim” denilen şeyi bir kenara koyalım zaten. Biliyoruz seçimleri.. Merak ediyorum;

Mourinho gibi zeki bir adam ne yapacak, bu sistemde, bu felsefesizlikte?

“İmparatorluk” yine “İmparator”u seçti.

6 yılda 6-0 olmuştu ..

devam madem…