Fenerbahçe'ye soğuk duş. Kutlamalar ertelendi Ali Koç yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye soğuk duş. Kutlamalar ertelendi Ali Koç yıkıldı

Fenerbahçe Beko kazanması halinde şampiyonluğu ilan edeceği maçta evinde Anadolu Efes'e yenildi, seri dördüncü maça uzadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 yendi.

Seride 2-0 önde olan Sarı-Lacivertliler kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç da böylece ilk kupasına kavuşacaktı.

Kutlamalar için her şey hazırdı, Anadolu Efes rakibine bu şansı tanımadı.

Seri şimdi 2-1 oldu. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile bitti. Sarı-Lacivertli ekip soyunma odasına da 39-34 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte 56-56 eşitlik vardı. Nefes kesen final periyodunda bitime 3.8 saniye kala 81-80 önde olan Fenerbahçe Beko, Larkin'in sayısına engel olamadı.

Anadolu Efes karşılaşmayı 82-81 kazanmayı başardı.

aa-20240610-34836616-34836613-fenerbahce-beko-anadolu-efes.jpg

aa-20240610-34836616-34836608-fenerbahce-beko-anadolu-efes.jpg

aa-20240610-34836794-34836782-fenerbahce-beko-anadolu-efes.jpg

aa-20240610-34836794-34836785-fenerbahce-beko-anadolu-efes.jpg

İlgili Haberler
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı
Larkin mucizesi Fenerbahçe'ye yıktı
Mourinho ile ilgili flaş açıklama. Fenerbahçe'den 100 milyon Euro
TRT'den milli maç skandalı. Televizyonun karşısına geçenler şok yaşadı
Son Haberler
Diş tedavisi sonrası bambaşka birisi oldu Video
Diş tedavisi sonrası bambaşka birisi oldu
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti Video
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı Dünya
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı Yerel Haberler
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Milli Takım'daki canlı bombayı açıkladı Spor
Milli Takım'daki canlı bombayı açıkladı
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu Teknoloji
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı Yerel Haberler
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı