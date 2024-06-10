Fenerbahçe'ye soğuk duş. Kutlamalar ertelendi Ali Koç yıkıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 yendi.

Seride 2-0 önde olan Sarı-Lacivertliler kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç da böylece ilk kupasına kavuşacaktı.

Kutlamalar için her şey hazırdı, Anadolu Efes rakibine bu şansı tanımadı.

Seri şimdi 2-1 oldu. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile bitti. Sarı-Lacivertli ekip soyunma odasına da 39-34 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte 56-56 eşitlik vardı. Nefes kesen final periyodunda bitime 3.8 saniye kala 81-80 önde olan Fenerbahçe Beko, Larkin'in sayısına engel olamadı.

Anadolu Efes karşılaşmayı 82-81 kazanmayı başardı.