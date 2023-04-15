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Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' geldi. Cumhurbaşkanlığının yapmadığını Fazıl Say yaptı. Orhan Uğuroğlu iki yıl önceden eleştirmişti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say tarafından yapılan “100. Yıl Marşı”nın kaydı tamamlandı. Orhan Uğuroğlu iki yıl önce Cumhurbaşkanlığının marş için herhangi bir hazırlık yapmamasını eleştirmişti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:10
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Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı' hazır

Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' geldi. Cumhurbaşkanlığının yapmadığını Fazıl Say yaptı. Orhan Uğuroğlu iki yıl önceden eleştirmişti
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AA’da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 100. Yıl Marşı'nın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildiği bildirildi.



"CUMHURİYET'E EN GÜZEL HEDİYEMİZİ VERECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet'e en güzel hediyemizi vereceğiz. Sizlerle paylaşacağımız günü heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



AYTEN MUTLU'NUN "VER ELİNİ" ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKILDI
Fazıl Say ise Türk halkına 100. Yıl Marşı'nı armağan ettiğini belirtti.

İşin fikir babasının İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu bildiren Say, şunları kaydetti:

"Marş yazmak kolay değil. Özellikle iyi bir şiir bulmak hiç kolay değil. Gelecek vadeden bir şiir bulmak gerekti. Ayten Mutlu'nun 'Ver Elini' şiirini bulduk ve irtibata geçtik. Bu şiirden yola çıkarak bestemi ilerletmek istediğimi söyledim. 30-40 yıl önce yazılmış bir şiir olduğu için ona 'yüzüncü yıl' ve 'Atatürk' konulu eklemeler yapmak gerekti. 'Göğün mavi şimşeği Ata'mın gözlerinde, daha nice nice yüzüncü yıllara' gibi gelecekteki yüzüncü yıllara da umutla baktığımızı gösteren cümleleri ekledik. Şiiri bu şekilde tamamlayarak marş haline getirdim."



"2023'TE TEK 100. YIL MARŞI BENİM OLACAK' DİYE DE BİR ŞEY YOK"
Say, bugün söylenen marşların 100 yıllık olduğunu belirterek, "Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. '2023'te tek 100. Yıl Marşı benim olacak' diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum." dedi.



ORHAN UĞUROĞLU YAZMIŞTI
Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, 9 Ağustos 2021 tarihli Yeniçağ’daki köşe yazısında Cumhurbaşkanlığının herhangi bir hazırlık yapmaması eleştirmişti.

“Peki, 100. Yıl marşı için bir hazırlık var mı?” sorusunu yönelten Uğuroğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

100. Yıl

29 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız.

Yaklaşık 22 ay kaldı.

Peki, 100. Yıl marşı için bir hazırlık var mı?

Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi, "100. Yıl Marşı Yarışması" başlattı.

Cumhurbaşkanlığının Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılına verdiği değere bakar mısınız?

AKP'li bir belediyeye görev veriliyor.

Ne Cumhurbaşkanlığı ne de Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışma açıyor.

Rezaletin, cumhuriyetin 100. yılını umursamazlığın ve cumhuriyeti değersiz kılma anlayışının daniskası.

Şiddetle kınıyorum…

 

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