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Feci kaza bir aileyi dağıttı! Uzman çavuş baba ile bebeği öldü

Antalya'da Uzman çavuş ve ailesi, bebeklerini hastaneye götürürken, araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:21
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Feci kaza bir aileyi dağıttı! Uzman çavuş baba ile bebeği öldü

Feci kaza bir aileyi dağıttı! Uzman çavuş baba ile bebeği öldü
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AA

Antalya'nın, Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil,  şarampole devrildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hatanede müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti. Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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