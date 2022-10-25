Meral Akşener: Kazanacak kişinin aday olması önemli

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Partimizin kuruluş günü. İyi ki bu partiyi kurmuşuz. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil talep ettim. O arkadaşlarımızın katılmasıyla grup kurmuş olduk. Onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye'ye yeni bir şey demokrasi örneği gösterdi.

-Bir şey değişti her şey değişti. 4 Parti Millet İttifakı'nı kurduk. Sonuç itibariyle Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetti.

-Cumhur İttifakı çocuklar gibi ayaklarını yere vuruyor "adayınız kimdir?" diye. Bu da bana gerekeni yaptığımızı gösteriyor.

-Biz kurulmamış olsaydık bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu. Meclis aritmatiği bambaşka olacaktı. Gördük ki farklılıklar zenginliktir. Müşteriklerimiz çok. Biz kurulmamış olsak Bugün Gelecek ve DEVA partileri belki de o masada olmayacaktı.

ÜLKEDE HER YERDE KRİZ VAR

-Cumhurbaşkanının vatandaşlarına "sürtük" dediği bir ülkede dışarıda başlamak üzere her şeyde kriz var. Her türlü iftiranın atıldığı, hakaretin yapıldığı bir ülke. Ben yoksul evlere gidiyorum bizzat kendim.

-Astım hastası olan, kucağınıza aldığınızda ne kadar zayıf olduğunuzu anladığınız çocuklar... Sincan'da bir eve girdim sadece hoşof... Bir yandan el yapımı ayakkabılarla, acayip arabalarla gezen insanlar.

BU KRİZDEN NASIL ÇIKACAĞIZ

-Çok kolay. Üretimi öne koyacağız. İstihdam yaratacağız.

-Yargının bağımsız olduğu, MB gerçekten bağımsız olduğu, kurumların yeniden istihdam edildiği bir ülke yapacağız. Siyasetçinin seçim kazanma istiakının önüne geçecek bir sistemin kurallar malzemesinin öne çıktığı bir ülke yapacağız.

Suriye

-Sayıların değiştiği bir yekpare grup Türkiye'ye geldi. Bunun çok problemi var. Biz kapılara açarak buna sebep oldu. Arap nufus buraya geldi. Orası PKK'nin yeri oldu. Tavır konabilirdi buna itirazım yok.

-2019'da beni gönderselerdi ben Esad'la konuşur sığınmacıları gönderiridim. Şimdi de göndereceğiz.

Aile Bakanlığı'nın eşi ölen 3 çocuğu olan kadınlara başlattığı ev kampanyası...

BURADA BİR DÜMEN VAR

-Mantık doğru 300 bin lira ev. Ama 3 çocuk yanlış. 1 ya da 2 çocuklu olan kadınlara neden yok. Burada bir dümen var. Demek ki 3 çocuklu kadınların sayısı az. Talimatları var. Vay "patronun sözü yere düşmesin" derseniz siz çok büyük ayrımcılık olur. Kalan parayı nasıl ödeyecek o kadın.

Kılıçdaroğlu'nun Başörtüsü çıkışı

BENCE GEREK YOKTU

-Tutumuna söyleyecek sözüm yok. o bir helalleşme yolcuğuna çıktı. Saygım var. Ben de bazı şeyleri hatırlatmakla kendimi görevli görüyorum. Ben de yapılan her türlü eksiğin karşısında durdum. Ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize belediye başkanı açılım yapmayın dedi. "Güneydoğu'dan ikinci eş alın, Kürt sorunu çözülür" dedi. Ve hiçbir şey olmadı bir arkadaşa.

-Atatürk'ün anasına olmayacak sözler söylendi. Kim bununla hesaplaşacak.

-Hukuki bir alt yapısının olması olmaması değildi. Askeriyenin ortaya koyduğu, askerin itiraz ettiği bir tutumdu. Biz doğru duruş alamadık. O zaman sadece İmam Hatip liselerini getirseydik eğitimde şimdiki bu rezalet olmayacaktı.

KANAYAN YARALARA BAKMAK DURUMUNDAYIZ

-Cumhuriyet bize eğitimde fırsat eşitliği sundu. Şu anda parası varsa okutulan bir ülke haline döndük. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Çözülmüş bir konu. Bence gerek yoktu.

-Çok büyük acılar çekildi bu ülkede. 28 Şubat'ta ölümle tehdit edilen tek kişi benim. Buna rağmen 'farklı bir tutum göstermeliydik' diyorum.

-Referandum yerine sandık gelsin.

Akşener 'Cumhurbaşkanını rahatsız eden isimler'le mi görüşmesi... Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesi?

-Bu partinin kurumsallaşması lazım. Bu partinin yetiştirdiği çok kıymetli isimler var... Ortak dostlarımız var. Espirili yaklaşmayı severim. Ben bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için. Gaziantepli eşi. Hanımefendinin çok güzel yumurtalı çiğköfte yaptığına dair bilgim vardı. Aradım, 'Sayın bakanım, ben buralarda gariban, ev yok, koca İstanbul'da ben yalnız, aç bilaç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum' dedim, öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar oldukları için öyle başladı ve devam etti.

-Başka isimler de var. Şu anda görüştüğümüz isimler var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Türkiye'de önemli, katkıda bulunmuş genç ve yaşlı fark etmiyor. Aynı sayın bakanıma yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum erkekse karşımdaki.

Yerli Otomobil TOGG davetine katılacak mı?

-Özel bir programım var katılamayacağım ama partimizden bir arkadaşımız katılacak. Koray Aydın gidecek.

-Teknolojisinden şarj edilmesine kadar zor bir iş bu. Yeşil dönüşüm planımız var bizim. Bunu yapmadığımızda sanayimizin kaybı olacak.

Muhalif gazetecilerin AK Parti toplantısına davet edilmesi...?

AMAÇ SOSYAL MEDYA YASASINI ÖRTMEK OLABİLİR

-Acaba yandaşların kendilerine zarar verdiğini anlamış olabilirler mi, basının hür olması gerektiğini anlamış olabilirler mi, Ya da sosyal medya yasasını örtmek amacıyla yapılmış olabilir.

Bahadır Erdem'in düzenlediği yemekte kadınlar yükümlülükler affetti..

-Masayı muhafeza et dediler. Ben de "jandarma genel komutanlığına çevirdiniz beni" dedim. gülüştük.

-6'lı masa birbirini anlayan anladıkça güvenen bir masa. Sonuç üretiyoruz. Oturup kalkıyoruz diye bir şey yok. Parlamanter sürece geri dönüşle ilgili planımıza çalıştı arkadaşlar onu anlattık herkese. Geçişin yol haritasına çalışılıyor. Anayasa'da bazı değişiklikler yapılması gerekiyor.

-Kazandık seçimi. 'Beraber yol yürüyeceğiz ne yapacağız' diye çalışan bir çalışma grubuyuz.

-Erdoğan adayımızı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsın.

ADAYIN ÖZELLİKLERİ

-Kılıçdaroğlu açıkladı adayımızda aradığımız özellikleri. Gece rüya görüp ertesi gün onu hayata geçirmeyecek olan bir aday olacak. Bu ülkeye tekrar demokrasiyi, hukuğun üstünlüğünü, devlette ciddiyeti getirecek olan, şeffaf bir adayımız olacak..

-Kaybedersek parlamanter sistem bir daha bu konuşulmayacak. Kararnamelerle yürütülecek bir ülke olacak. Erdoğan'ın son seçimi o artık aday olamayacak. Bu anlayış üzerinden dişini sıka sıka duran bir insan topluluğu olacak. Ve hep benzeri seçilecek.

-Benim Cumhurbaşkanı adayımızda olmazsa olmaz dediğim özellik "kazanması" Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama "kazanmak" önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik.

Siz aday üzerine partiyle mi konuşacaksınız?

-O gün gelince bakacağız. Kurumsallaşmayı önemseyen bir partiyiz. Henüz çalışmalar sürüyor.

FERAGATTA BULUNDUM

-Cumhurbaşkanı adayı olmadığıma pişman değilim. Samimiyetimin anlaşılması için bazı şeyleri istemiyorum. Feragatta bulunmam gerekiyordu, bulundum. Buraya adayım demek pazarlık konusu değil. "Kadın bir şey istemiyor buraya bir bakmak lazım" desinler istiyorum.

'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK' TARTIŞMASI

Aytunç Erkin'in sorusu: Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?

-Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenlerde bir şımarıklık oldu. Sağcılar diye bir kavram çıktı.İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Problem yok. Sonuçları itibariyle bunun zararını herkes görür.

RTÜK'ün TELE1'i karatması

-Yazık. İstibdat yasası çıktı. 3 grup konuşmama sırf bu yasayı koydum. Muhalefeti temsil eden onlara nefes aldıran kurumların kapatılması sorun.

-Fakıbaba vekillikten de istifa ederek ayrıldı. Saygı durduğum bir iş. Şentop'a bir yazı yazdılar. Bakalım ne olacak. Hukuk, demokrasi onu gösteriyor. "Bu bizim hakkımız" denecek. Kararnamelerle istenilen yapıyor. Yani demokrasi atta.

EYT, çıkaklık mağdurları

-EYT konusunda çalışma yaptık. Yarın görüşeceğiz. Konuyu gümdemde tutuyoruz. "Seçime giderken Erdoğan bunu yapar mı" deniyor. Destek olacağız. 3600 'ü de içine koyalım. AKP çözmezse biz çözeceğiz.

-Maden faciası sebebiyle 5. yıl kutlamarını iptal ettik