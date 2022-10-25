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Çağla Şıkel para kazanmanın zorluğunu anlattı! “Gerçekten köpek gibi çalışıyorum”

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Şıkel, parayı çok zor kazandığını anlattı. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 13:25
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Çağla Şıkel: Gerçekten köpek gibi çalışıyorum!

Çağla Şıkel para kazanmanın zorluğunu anlattı! “Gerçekten köpek gibi çalışıyorum”
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Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Aslı Şafak’ın konuğu oldu. Şıkel çok zor para kazandığını “Köpek gibi çalışıyorum” sözleriyle anlattı. 

MARKA BİR ÇANTA BENİM ALNIMDAN DÖKTÜĞÜM TERİ HAK ETMİYOR!

Ünlü model Çağla Şikel, Aslı Şafak'ın marka takıntısı sorusuna da ilginç yanıtlar verdi. Şikel "Büyük marka bir çantam yok. Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hark etmiyor!” diye konuştu.  

ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM

Aslı Şafak, Çağla Şikel'e "Aldatıldığın yerde durur musun" sorusunu yöneltti. Çağla Şikel'in aldatılma sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım!  Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı! Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın." cevabını verdi. 

Programın en eğlenceli anlarından biri ise Aslı Şafak'ın Çağla Şikel'e karın kaslarını sorması oldu. 

"Karın kaslarını sporla mı yaptın?" diyen Aslı Şafak'a Çağla Şikel'den gerçekçi ama esprili yanıtlar geldi.

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