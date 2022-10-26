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Eski telefonlar para kazandırıyor. Bu modeller elinizde varsa servet kazanabilirsiniz

Geçtiğimiz günlerde kutusundan açılmamış ilk iPhone 40 bin dolara satılmıştı. Bu olayın ardından çok eskide kullanmış olduğumuz bazı telefonlarda değere bindi. Önemsiz olduğuna karar verip çekmecelerden birine atılan bu telefonlardan birine sahipseniz dikkat! İşte o liste....

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:12
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Elinizde eski telefonunuz varsa çok para kazanabilirsiniz

Eski telefonlar para kazandırıyor. Bu modeller elinizde varsa servet kazanabilirsiniz
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Geçmişte kullandığımız bazı telefonlarda servet yatma ihtimali ortaya çıktı. Bu duruma sebep olan ise ilk iPhone’un 40 bin dolara satılmış olmasıydı.

Bir hafta önce (17 Ekim) ilk Apple telefon Steve Jobs tarafından açık artırmaya çıkarılmış ve açıklamalarında "telefon eğer beklenen fiyata alıcı bulursa ilk çıktığı zamanki fiyatının tam olarak 50 katına satılmış olacak" ifadelerini kullanılmıştı. Bu açıklamalardan sonra cihaz tamı tamına 39.339 dolara alıcısını bulmuştu.

Protect Your Bubble tarafından yapılan bir araştırma ise eski telefonlarından iyi bir kâr elde edip para kazanılabileceğini ortaya koydu. İşte bir alışveriş sitesine dayanarak yapılan araştırmaya göre en çok para kazanan eski telefonlar ve satış fiyatları:

EN KARLI 20 ESKİ TELEFON LİSTESİ

Motorola DynaTAC 8000X - 1,776.01 sterlin

HTC Touch Diamond2 - 542.90 sterlin

iPhone - 542.55 sterlin

iPhone 3G - 301.68 sterlin

Motorola RAZR2 - 239.25 sterlin

Motorola Microtac 9800X - 230.36 sterlin

Motorola International 3200 - 215.50 sterlin

Nokia 7280 - 180.44 sterlin

Nokia N79 - 171.62 sterlin

Ericsson T39 - 146.85 sterlin

Nokia E90 Communicator - 134.25 sterlin

Nokia N-Gage - 112.90 sterlin

Nokia 9000 Communicator - 112.52 sterlin

HTC Universal - 104.25 sterlin

Nokia 9110I - 100.75 sterlin

Motorola RAZR2 V9 - 93.44 sterlin

Nokia 7600 - 86.69 sterlin

Nokia 2100 - 66.74 sterlin

Sidekick LX 2009 - 57.09 sterlin

Nokia 8110 - 56.70 sterlin

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Yıldızmı olurlar.
26.10.2022 10:46
Peki eskiyecek siyasiler ne eder.  
 
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