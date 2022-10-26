Eski telefonlar para kazandırıyor. Bu modeller elinizde varsa servet kazanabilirsiniz

Geçmişte kullandığımız bazı telefonlarda servet yatma ihtimali ortaya çıktı. Bu duruma sebep olan ise ilk iPhone’un 40 bin dolara satılmış olmasıydı.
Bir hafta önce (17 Ekim) ilk Apple telefon Steve Jobs tarafından açık artırmaya çıkarılmış ve açıklamalarında "telefon eğer beklenen fiyata alıcı bulursa ilk çıktığı zamanki fiyatının tam olarak 50 katına satılmış olacak" ifadelerini kullanılmıştı. Bu açıklamalardan sonra cihaz tamı tamına 39.339 dolara alıcısını bulmuştu.
Protect Your Bubble tarafından yapılan bir araştırma ise eski telefonlarından iyi bir kâr elde edip para kazanılabileceğini ortaya koydu. İşte bir alışveriş sitesine dayanarak yapılan araştırmaya göre en çok para kazanan eski telefonlar ve satış fiyatları:
EN KARLI 20 ESKİ TELEFON LİSTESİ
Motorola DynaTAC 8000X - 1,776.01 sterlin
HTC Touch Diamond2 - 542.90 sterlin
iPhone - 542.55 sterlin
iPhone 3G - 301.68 sterlin
Motorola RAZR2 - 239.25 sterlin
Motorola Microtac 9800X - 230.36 sterlin
Motorola International 3200 - 215.50 sterlin
Nokia 7280 - 180.44 sterlin
Nokia N79 - 171.62 sterlin
Ericsson T39 - 146.85 sterlin
Nokia E90 Communicator - 134.25 sterlin
Nokia N-Gage - 112.90 sterlin
Nokia 9000 Communicator - 112.52 sterlin
HTC Universal - 104.25 sterlin
Nokia 9110I - 100.75 sterlin
Motorola RAZR2 V9 - 93.44 sterlin
Nokia 7600 - 86.69 sterlin
Nokia 2100 - 66.74 sterlin
Sidekick LX 2009 - 57.09 sterlin
Nokia 8110 - 56.70 sterlin
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