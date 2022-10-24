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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan fotoğraf paylaşarak bir ayda, bir CEO maaşı kazanmış

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, Onlyfans'tan ne kadar kazandığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 18:29
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Ünlü sosyal medya fenomeninin bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan fotoğraf paylaşarak bir ayda, bir CEO maaşı kazanmış
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Influencer Nihal Candan, YouTube üzerindne yayın yapan Armağan Çağlayan'ın programına katıldı. Onlyfans'e katılıp burada bikinili fotoğraflarını paylaşan Candan bir ayda ne kadar para kazandığını açıkladı. CEO maaşı aldığını belirten Candan, verdiği cevapla Armağan Çağlayan da şaşırdı.

1 ayda 100 bin TL kazanmış

Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nihal Candan, bir dersinin kaldığını avukat olmak istediğini söyledi. Onlyfans'ta 1 ay kaldığını belirten Nihal Candan "Bir ayda bir CEO 100 bin kazanıyorsa o kadar kazandım" dedi

ONLYFANS NEDİR

Onlyfans, başlangıçta 2020 ilkbahar ve yaz aylarında Covid-19 salgını yüzünden sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde müstehcen içerikler üreten kişilerin siteyi kullanmaya başlamasıyla ana akımın dikkatini çekti. Aboneliğe dayalı sosyal platform, o zamandan beri farklı tarzda içerik üretenlerin para kazanabildiği kendi dünyası olan bir yere dönüştü.

Pandemi boyunca Only fans, yetişkinlere yönelik her şeyin ve daha fazlasının merkezi haline geldi. Aralarında Cardi B ve Bhad Bhabie’nin de bulunduğu büyüyen ünlüler listesi Onlyfans’tan yararlanarak NSFW olmasa da başka yerde bulunmayan içerikleri sattı.

Onlyfans, Ağustos 2021’de müstehcen içeriklerin platformdan kaldırılması kararı aldı ancak site üzerinden geçimini sağlayan kişilerin tepkisi üzerine şirket, politikalarını değişikliğini geri çekti.

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