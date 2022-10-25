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ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, trafik kazası sonucu 67 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:44
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ABD'li komedyenden acı haber! Leslie Jordan trafik kazasında yaşamını yitirdi

ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti
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Ünlü komedyen Leslie Jordan'ın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Jordan'ın halkla ilişkiler temsilcisi David Shau, ünlü komedyenin ölümüyle ilgili, "Sadece büyük bir yetenek değildi, aynı zamanda en zor zamanlarında insanlara bir sığınak oldu. Ancak profesyonel ve kişisel hayatının zirvesinde hayata gözlerini yummasıyla teselli olunabilir" dedi.

Tennessee Eyaleti'nin Chattanooga bölgesinde 1955'te doğan Jordan, "Will and Grace" ve "American Horror Story" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.
 

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