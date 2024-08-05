Fed beklentileri piyasaları alt üst etti

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ardından küresel piyasalarda başlayan satış ağırlıklı seyir, haftanın ilk gününde derinleşerek sürüyor.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine inerek piyasa beklentilerinin altında açıklanmıştı.

Ülkede tarım dışı istihdam ise 114 binle beklentilerin aşağısında gerçekleşti. Haziran ayındaki 179 bin olarak açıklanmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 95'in üzerine yükselirken analistler, Fed'in 1 hafta içerisinde acil bir toplantıyla 25 baz puan faiz indirimi yapabileceğini de belirtiyor.

EN SON COVİD ZAMANI ACİL TOPLANILMIŞTI

Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine dair endişelerin artmasıyla meydana gelmişti.

Faizi 50 baz puan indirerek 3 Mart 2020'de yüzde 1-1,25 aralığına indiren Fed, 16 Mart 2020'de ikinci defa acil faiz indirimi yaptı ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına indirdi.

KÜRESEL MALİ KRİZ

Fed'in salgından önceki son acil faiz indirim kararı ise 2007 ila 2008'de yaşanan küresel mali kriz döneminde alındı.

Eylül 2007'de faiz oranında 50 baz puan indirim yapan Fed, Ekim 2008'deki acil toplantısı sonunda da 50 baz puan indirim yapmıştı.

Uzmanlar, Fed'in söz konusu dönemdeki başkanı Ben Bernanke'nin attığı adımları "tarihin en agresif ekonomik kurtarma çabalarından birisi" şeklinde tanımlamıştı.

ACİL İNDİRİM KARARLARININ OLASI ETKİSİ

Analistler, Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Harvard Üniversitesi'nden Ekonomi Politikası Uygulamaları Profesörü Jason Furman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fed'in acil faiz indirim kararı almasını gerekli görmediğini belirtti.

Fed'in daha fazla iletişim odaklı adımlar atması gerektiğine işaret eden Furman, ayrıca bankanın, eylülde yapacağı toplantıda, 25 veya 50 baz puan faiz indirimi konusunda kararlı açıklamalar yapması gerektiği yorumunda bulundu.