Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden faiz mesajı
New York Fed Başkanı John Williams, 'çok yakın vadede' faiz ayarlamalarına gerek olmadığını belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının enflasyon ve istihdam hedeflerinde daha iyi dengeye yönelik "muazzam ilerleme" gösterdiğini fakat "çok yakın vadede" kesintiye gerek kalmadığını söyledi.

Williams, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine ulaşması için "gitmesi gereken yol" olduğunu belirtti. Para politikasının iyi bir düzeyde ve işgücü piyasasının güçlü kalmaya sürdüğünü de sözlerine ifade etti.

Williams, çok yakın vadede politikada ayarlama yapılmasına açık bir ihtiyaç olmadığını daha fazla veri topladıkça enflasyonun yüzde 2'ye geri döneceğine dair güvene sahip olup olmadığını değerlendirdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz gün yayınlanan veriler, temel enflasyon göstergesinin üst üste üçüncü ayda ekonomistlerin beklentilerini aştığını kaydetti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları, bir önceki aya oranla Şubat ayına göre yüzde 0,4 ve bir önceki yıla göre yüzde 3,8 atış gösterdi.

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