Fed yetkilisinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, New York’ta Dış İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada enflasyon birkaç ay daha yüksek seyretse dahi bu durumun tabloyu değiştirmeyeceğini belirtti.

Goolsbee para politikasının yeterince sıkı olduğunu belirten “Enflasyonda iniş çıkışlar olabilir. Faiz indirimi için 12 aylık enflasyon yüzde 2’ye inene dek bekleme fikrini desteklemiyorum” ifadelerini kullandı.

Dün piyasalarda açıklanan ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi faiz indirim beklentisinin haziran ayına ertelenmesine sebep olmuştu.

Goolsbee sadece bir veriye bakmamak gerektiğini söyleyerek “3, 6 ve 12 aylık enflasyona bakarsanız düştüğünü net biçimde görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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