Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde geldi. Bu tahminler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de risk iştahını destekliyor.

Pay piyasaları tarafında Uber, 7 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklaması şirkete yüzde 15 değer kazandırdı. Robinhood, gelirinin tahminlerin üzerine çıkmasıyla yüzde 14 artış kaydetti.

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Amazon'un ardından 1,82 trilyon dolarlık Alphabet'i de geride bıraktı.

Lyft'in hisselerindeki yükseliş ise şirketin finansal işler müdürünün bilanço açıklamasında kar marjı görünümünde bir yazım hatası olduğunu belirtmesi sonrası yüzde 35'lik gerileme yaşandı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in enflasyon hedefine dönüş yolunun "engebeli" olabileceğinin bir hatırlatıcısı olduğunu açıkladı..

Barr, yüzde 2'lik enflasyon hedefine giden yolda bulunduklarından emin olduklarını, ancak faiz indirimine başlamadan önce iyi verilerin gelmeye devam ettiğini görmelerinin gerektiğini vurguladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYİRDE

Avrupa borsalarında da pozitif seyir hakim...Bugün gözler İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verilerinde olacak.

Dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden daha fazla azalırken, yıllık bazda ise yüzde 4 ile tahminlere paralel artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri günceleyerek, açıkladı. Bu veriler Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.

Auro Bölgesi'nde sanayi üretiminin ise geçen yılın aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6 artışla beklentileri aşması dikkati çekti.

ASYA

ABD borsalarında teknoloji sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş, Asya pay piyasalarına da taşınırken, bugün de yeni yıl tatili nedeniyle Çin piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre GSYH, 4'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Öngörüler, Japonya ekonomisinin ilgili dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

TÜRKİYE

Dolar dün Türkiye'de 30,74 ile tüm zamanların rekoruyla tamamladı. Doların bugünkü açılış fiyatı ise 30,7630 oldu..

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi iye ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edecek.