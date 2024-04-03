Yüzde 5 faiz oranına rağmen kredi kartından nakit çekim rekor kırdı. Ekonomik krizin göstergesi

Kaynak: ParaMedya
Yüzde 5 faiz oranına rağmen kredi kartından nakit çekim rekor kırdı. Ekonomik krizin göstergesi
Nakit avans çekimi faizi yüzde 5’e yükselse de kredi kartından nakit çekim arttı.

Yüksek enflasyon vatandaşın belini sıkmaya devam ediyor. Asgari ücretle ay sonunu getiremeyen vatandaş kredi kartlarına sarılıyor.

Ekonomi yönetimi ise nakit avans, kredi kartı faizleri, ihtiyaç kredisi faizlerinde artış yaptı.

Nakit avans çekiminde faiz ise yüzde 5’e çekildi. Ancak buna rağmen karttan nakit çekim ve mevduat hesabından kredi kullanımı rekor seviyeye çıktı.

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Faiz oranları ticari kredilerde yüzde 62,7, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 82,1’e yükseldi.

MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kaya, kişilerin kredi kartı limitlerinin yüzde 90’ını kullandıkları anda bankacılık kredibilitelerinin negatif olduğunu belirterek “100 bin lira limitli bir kartınız var ve limiti 9 bin liraya düşmüş. O zaman sistem bu kişiyi paraya sıkışmış, ekonomik zorlukta diye görerek kredi puanını düşürüyor.

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Dolayısıyla kredi kartlarının limitinin son yüzde 10’una kadar düşmeyenler, minimumlarını gününde ödeyenler, sürekli kredi başvurusu yapmayanlar daha avantajlı olacak.” dedi.

Kaya ayrıca çoklu kredi kartı kullanımının kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini de söyledi.

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