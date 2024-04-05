Fed’den daha fazla veri çağrısı

Kaynak: Bloomberght
Fed’den daha fazla veri çağrısı
Fed üyesi Loretta Mester, merkez bankasının önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarını indirmeye başlamak için gerek duyduğu güven düzeyine yaklaşabileceğini ifade etti.

Fed tarafında faiz indirim politikalarına dair açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Piyasalar Fed’in faiz indirim döngüsüne ne zaman başlayacağını merak bekliyor.

Fed yetkilileri ise konuya ilişkin açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Genel olarak Fed yetkilileri, faiz indirimi konusunda hem fikirler.

Fed üyesi Mester, ABD enflasyonundaki düşüşün hayal kırıklığı yaratan birkaç aydan sonra devam edip etmeyeceğini anlamak için "birkaç ay daha veri görmek istiyorum. Enflasyonun düştüğünü göreceğimizi tahmin ediyordum ve şimdi bunu doğrulayacak daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. Ve bunu bir kez gördüğümde, faiz oranlarını aşağı çekebilecek konumda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Alphabet, HubSpot’ı satın almayı düşünüyor
Alphabet, HubSpot’ı satın almayı düşünüyor
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi dünyanın unicorn adresi olacak
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi dünyanın unicorn adresi olacak
Kredi kartı harcamaları rekor kırdı
Kredi kartı harcamaları rekor kırdı
Petroldeki yükseliş akaryakıttaki zamma kapı araladı
Petroldeki yükseliş akaryakıttaki zamma kapı araladı
IMF başkanlığı için tek aday gösterildi
IMF başkanlığı için tek aday gösterildi
Son Haberler
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı Spor
TRT dudak dudağa sevinci yakaladı. Vakıfbank'ın Sultanları neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş yeni sezon için ilk 2 transferini yaptı Spor
Beşiktaş yeni sezon için ilk 2 transferini yaptı
Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi Ekonomi
Ambalaj sektörü 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi
Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü Dünya
Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı Gündem
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı
Sivrisinek kabusuna son verin! Pencere kenarına bir miktar koymanız yeterli Yaşam
Sivrisinek kabusuna son verin! Pencere kenarına bir miktar koymanız yeterli
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik Gündem
Havacılık sektöründe çeyrek asırlık habercilik