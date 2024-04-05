Fed’den daha fazla veri çağrısı

Fed tarafında faiz indirim politikalarına dair açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Piyasalar Fed’in faiz indirim döngüsüne ne zaman başlayacağını merak bekliyor.

Fed yetkilileri ise konuya ilişkin açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Genel olarak Fed yetkilileri, faiz indirimi konusunda hem fikirler.

Fed üyesi Mester, ABD enflasyonundaki düşüşün hayal kırıklığı yaratan birkaç aydan sonra devam edip etmeyeceğini anlamak için "birkaç ay daha veri görmek istiyorum. Enflasyonun düştüğünü göreceğimizi tahmin ediyordum ve şimdi bunu doğrulayacak daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. Ve bunu bir kez gördüğümde, faiz oranlarını aşağı çekebilecek konumda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.