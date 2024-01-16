Federasyondan kravat zorunluluğu hatırlatması. Kumaş pantolon da şart

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yarışan takımların erkek başantrenör ve erkek yardımcı antrenörlerinin maçlara kravat takmaları gerektiği kararı TVF tarafından tekrar gündeme getirildi.
TVF, kulüplere gönderdiği yazıda, karşılaşma talimatına uyulmasını ve teknik ekibin maçlarda takım elbise (ceket gömlek, kravat, kumaş pantolon) giymesini istedi.
TVF'nin bu hatırlatmasının ardından kulüplerin konuya uyduğu ve teknik heyetlerin maçlara "takım elbise kravatla" katıldığı gözlemlendi.
Federasyonun bu konudaki yarışma talimatı şu şekilde:
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