Milli voleybolcuar Elif Şahin ve İlkin Aydın gece kıyafetleriyle poz verdi sosyal medya sallandı

İkisi de milli gururumuz.

Filenin Sultanları'nın iki yıldızı.

Biri İlkin Aydın. Galatasaray'da forma giyiyor. 1.85 boyunda. Smaçör. 24 yaşında.

Diğeri Elif Şahin. 22 yaşında. 1.89 boyunda. Eczacıbaşı'nda oynuyor. Pasör.

İkili kulüplerde birbirlerine rakip olsalar da Voleybol Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlıkları özel yaşamlarında dostluğa dönüştü.

Elif Şahin bu dostluğu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gösterdi.

Gece kıyafetleriyle verdikleri bu poz sosyal medyayı adeta salladı ve kısa sürede binlerce beğenildi, yorum aldı.

İşte o fotoğraf: