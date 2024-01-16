Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor
Galatasaray-Kayserispor maçındaki şüpheli pozisyonu gazeteci Turgay Demir paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Mertens attı.

Kayserispor'un tek golü 57'de A. Boa Morte'den geldi.

PENALTI KAÇTI
Kayserispor, 45. dakikada Bahoken ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Penaltıyı Fernando Muslera çıkardı.

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PENALTI ÖNCESİ YAŞANANLAR SONRASI SOSYAL MEDYA SALLANDI
Fernando Muslera, Bahoken'in penaltıyı kullanmadan önce elini sağ tarafa doğru kaldırdı.
Daha sonrasında Bahoken, penaltıyı sağ tarafa doğru attı ve Muslera çıkardı.
Ayrıca penaltı öncesi Kayserisporlu futbolcu, penaltının atıldığı köşenin direğine giderek kramponunu direğe doğru vurarak temizledi.
Bu yaşananlar sonrası spor yazarları ve taraftarlar ayağa kalktı.

''TESADÜFÜN KARE KÖKÜ''
Gazeteci Turgay Demir, pozisyon ile alakalı yaptığı paylaşımda ''Oyuncu sağ direğe gidip krampon temizler... YERSEN
Kaleci kendi sağını işadet eder; TESADÜF!
Oyuncu penaltıyı o köşeye plaseyle bırakır... TESADÜFÜN KARE KÖKÜ!'' ifadelerini kullandı.

Futbolseverler ise bu duruma büyük tepki gösterdi.

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