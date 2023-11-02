Fed'in faiz kararı altının ateşini yaktı

Altın güne yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından altın yükselişe geçti. Gram altın 1.808 liradan işlem görüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fed'in faiz kararı altının ateşini yaktı

Altın, Fed kararınını ardından hareketlendi. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.805 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.809 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.020 lira, Cumhuriyet altını da 12.426 liradan satılıyor.

Üst üste üç işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle altına olan talebin nispeten arttığını ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu aktaran Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ons Altın.............................1.985 dolar

Gram Altın..........................1.809 TL

Çeyrek Altın........................3.020 TL

Cumhuriyet Altını................12.426 TL

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