Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor

Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Adıyaman’da depremle alakalı verdiği seminerde, Marmara Bölgesi'ni ciddi bir depremin beklediğini ve deprem olması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı.

KAYNAK: DHA
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor

4164727-o355a.jpg

Adıyaman merkezde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere katılan ve burada bulunan katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini ve olacak olan depremin 7.9 ve üzeri bir deprem olabileceğini söyledi.

Uzun bir süredir beklenen büyük Marmara depremi hakkında konuşan Yoshınorı Morıwakı, “Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı uzun zamandır kırılmıyordu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman’da dahil olmak üzere bu bölgede deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’da artık 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem oldu ve bu bölgelerde yaklaşık 2 sene boyunca artçı depremler devam edecek. Ama bu bölgede yine aynı depremi beklemiyoruz. İleri de nerede olur diye sorarsanız da Doğu Anadolu Fay Hattının Hatay’dan sonra denizin içerisinde Kıbrıs’ta dahil bu Güney tarafta olur. Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler, Marmara ve İzmir’de deprem olabilir diye düşünüyoruz. Zaten Türkiye ve Japonya aynı, her yerde deprem olabilir. Türkiye’nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi tamamen İzmir’den sonra deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9’a kadar gelebilir. Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay’da yeni binalarda çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılmasından kaynaklı. Bina güçlü ama zemin sağlam değil. Tünel kalıp yada forekazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000’den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye’de izinsiz bina çok var" ifadelerini kullandı.

"6 ŞUBAT BÖLGESİNDE YENİ DEPREM BEKLEMİYORUZ, MARMARA'YA DİKKAT"

6 Şubattaki depremi yaşayan bölgelerde yeni bir deprem beklemediklerini belirten Morıwakı, asıl dikkat edilmesi gerekn bölgenin Marmara Bölgesi olduğunu belirtti. Japon Deprem Uzmanı açıklamasının devamında “6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir. Çok çok kötü bir hale gelebilir çünkü orada insan nüfusu daha çok. Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor” dedi.

Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler Dünya
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi Gündem
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada Spor
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada
Enginarın her yeri şifa deposu Sağlık
Enginarın her yeri şifa deposu
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok! Spor
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok!
Elmanın az bilinen yararları Sağlık
Elmanın az bilinen yararları