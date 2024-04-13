Fedon ne zaman denize gireceğini açıkladı. Karpuz değil Fedon denize düşünce yaz gelir

Feyza Betül Arslan
Fedon ne zaman denize gireceğini açıkladı. Karpuz değil Fedon denize düşünce yaz gelir
Bodrum'da denize ilk girişi yazın müjdecisi olarak bilinen Fedon, ne zaman denize gireceğini açıkladı. Bu da akıllara, “Karpuz değil Fedon denize düşünce yaz gelir” yorumunu getirdi.

Fedon'un Bodrum'daki denize ilk girişi yazın müjdecisi olarak biliniyor. Türk müzik dünyasının renkli karakterlerinden, usta sanatçı Fedon'un Bodrum'da denize atlayışı, adeta yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bodrum'un sıcak kumsallarında bir Fedon gözlemi yapmak, yaz tatilinin vazgeçilmez ritüellerinden biri haline gelmiş durumda.

Fedon'un bu eğlenceli geleneği, sosyal medyada da geniş yankı buluyor.

Geçtiğimiz günlerde, Fedon'un hayranları ve takipçileri tarafından merakla beklenen o büyük soru, “Acaba Fedon ne zaman denize girecek?” nihayet yanıt buldu.

Ünlü şarkıcı, bu soruyu kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevapladı.

Ünlü sanatçının denize girişini bekleyenler için bu an, yazın resmi olarak başladığının işareti olarak görülüyor.

Sosyal medyada yapılan esprili yorumlardan biri ise, “Karpuz değil Fedon denize düşünce yaz gelir” şeklinde oldu.

“SEZON'U HENÜZ AÇAMIYORUM”

Fedon’un açıklamaları ise şu şekilde:

“Fedon Bodrum’a geldi. Ama bazı anlaşmalarından dolayı Sezon'u henüz açamıyorum. Bununla yetiniyorum. Herkese hayırlı yazlar olsun. Görüşmek üzere.”

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