Helal olsun sana Fedon. Annesi Ermeni babası Rum olan Fedon'dan Disney'e Atatürk tepkisi

Ermeni lobilerinin baskısı sonucu “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus’a tepkiler çığ gibi büyürken, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Fedon da skandala sessiz kalmadı.

Babası Rum, annesi Ermeni kökenli olan Fedon, Disney Plus’ın Atatürk dizisiyle ilgili kararına "Disney+'nın Atatürk dizi projesini yayından kaldırmasını kınıyorum. Atamızın izindeyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözleriyle tepki gösterdi.

BENİM LOBİLERLE İŞİM YOK

Bodrum'da önceki gün sahne alan Fedon, “Dünya kurulduğundan beri bunlar oluyor ve olacaktır. Benim lobilerle işim yok. Lobi oradan havlıyor, gel bir de buradan havla!” dedi.

Ünlü sanatçı, Atatürk’e olan sevgisini kolundaki “Atatürk” dövmesiyle poz vererek gösterdi.

ŞEHİT TORUNUYUM

Annesi Ermeni, babası Rum olduğu için hep “ötekileştirildiğini” söyleyen Fedon, dedesinin Çanakkale şehidi olduğunu hatırlattı: “Ben bu yaşıma kadar hep ‘öteki’ oldum. Şehit torunuyum. 24 ay askerliğimi de yaptım, hâlâ ‘öteki’yim! Ama ben bir Türk evladıyım.”