Fedona'a "Bodrum'da denize girmek kolay sıkıysa gel de burada gir" dedi Gemlik Körfezi’ne çağırdı

Gemlik Körfezi’nin 6 bin 800 koli basili ve denizanasıyla dolu olmasına isyan eden vatandaş Fedon’u çağırdı. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaş Fedon’a "Bodrum denize girmek kolay sıkıysa gel de burada gir" dedi.

Fedona'a "Bodrum'da denize girmek kolay sıkıysa gel de burada gir" dedi Gemlik Körfezi’ne çağırdı

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen kirlilik vatandaşları isyan etti. Denizanalarının kapladığı kıyıda yüzmek neredeyse imkansız hale geldi. Denizde koli basili oranı ise 6 bin 800’e dayandı.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş Gemlik Körfezi’nde meydana gelen kirliliğe tepki çekmek için üzerinde gömlek ve şortla denize girdi. Kıyıya yüzerek çıkan vatandaş, ünlü şarkıcı Fedon’a çağrı yaparak, “Fedon bak burası Gemlik Körfezi. Bodrum’da herkes denize girer. Gel burada sezonu aç. Koli basili 6 bin 800, denizanasından başka bir şey yok” dedi.

Bodrum’da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon’un denize girmesinin yaz sezonunun açıldığına işaret olduğunu belirten vatandaşlar hemen her yıl sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıyorlar.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Konut fiyatlarında flaş gelişme. Ev fiyatları yükselecek mi düşecek mi Güncel
Konut fiyatlarında flaş gelişme. Ev fiyatları yükselecek mi düşecek mi
ABD Savunma Bakanı Austin'den Çin'e diyalog eksikliği eleştirisi Dünya
ABD Savunma Bakanı Austin'den Çin'e diyalog eksikliği eleştirisi
Eşek otu iltihaplara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Eşek otu iltihaplara iyi geliyor
Ot toplayan Erzurumlu gözaltına alındı: Eveliklerimi verin, anama ne diyeceğim? Güncel
Ot toplayan Erzurumlu gözaltına alındı: Eveliklerimi verin, anama ne diyeceğim?
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak Güncel
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
De Vrij'den İstanbl çıkmazı. İki ezeli rakip peşinde Spor
De Vrij'den İstanbl çıkmazı. İki ezeli rakip peşinde
Atatürk düşmanı Türkiye'nin 127. partisini kurdu. Kastamonu'da Atatürk'e hakaret edince vatandaşlar tepki göstermişti Güncel
Atatürk düşmanı Türkiye'nin 127. partisini kurdu. Kastamonu'da Atatürk'e hakaret edince vatandaşlar tepki göstermişti