Fedona'a "Bodrum'da denize girmek kolay sıkıysa gel de burada gir" dedi Gemlik Körfezi’ne çağırdı

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen kirlilik vatandaşları isyan etti. Denizanalarının kapladığı kıyıda yüzmek neredeyse imkansız hale geldi. Denizde koli basili oranı ise 6 bin 800’e dayandı.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş Gemlik Körfezi’nde meydana gelen kirliliğe tepki çekmek için üzerinde gömlek ve şortla denize girdi. Kıyıya yüzerek çıkan vatandaş, ünlü şarkıcı Fedon’a çağrı yaparak, “Fedon bak burası Gemlik Körfezi. Bodrum’da herkes denize girer. Gel burada sezonu aç. Koli basili 6 bin 800, denizanasından başka bir şey yok” dedi.

Bodrum’da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon’un denize girmesinin yaz sezonunun açıldığına işaret olduğunu belirten vatandaşlar hemen her yıl sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıyorlar.