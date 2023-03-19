Felak suresinin Türkçe anlamı nedir?

Felak suresi Medine'de inmiştir. Felak suresi 5 ayetten oluşmakta olup Felak suresinde Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır.

FELAK SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.