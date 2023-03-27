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Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu

Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren Necmi Altunok, Karabük'te sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:11
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Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu

Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
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İHA’nın haberine göre; Bartın'da yaşayan Necmi Altunok, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği bildirildi.

Sol kol ve bacağını oynatamayan Altunok, hastaneye başvurdu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde Uzman Dr. Necdet Çatalbaş tarafından muayene edilip, tetkikleri yapılan Altunok'un tedavisine başlandı. Muayeneye tekerlekli sandalye ile gelen, sol kol ve sol bacağını hiç oynatamayan, bağımsız oturamayan ve yürüyemeyen Altunok, 23 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon, 10 seans majör ozon tedavisi, 1 seans multipass ozon tedavisi sonrasında sol kol ve sol bacağını kullanmaya başlayarak, yürüyerek taburcu oldu.

Necmi Altunok, gece evde rahatsızlandığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını, tedavisinin ardından eve gönderildiğini ve tekrar rahatsızlandığını belirtti. Çocuklarının aradığını aktaran Altunok, “O günün sabahı Karabük'e geldik. O gün geldik fiziğe girdik, hala da devam ediyoruz. Sanki hastane değil 5 yıldızlı bir otel. Hiçbir zaman için evimi, ailemi aratmadılar” dedi.

Kendisine ozon tedavisinin önerildiğini ve kabul ettiğini aktaran Altunok, “Ozon tedavisine başladım, ozon tedavisinin birinci günü yürümeye başladım. Tüm çalışan ve hocalarımıza teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Şimdi kendim yürüyorum” diye konuştu.
 

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