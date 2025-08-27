Fenerbahçe 1 galibiyet ile kasasını doldurup taşıracak!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçmesi, sportif olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük bir kazanç sağlayacak. Sarı-lacivertliler, adını gruplara yazdırdığı takdirde kasasına girecek rakam ortaya çıktı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALIRSA BÜYÜK GELİR ELDE EDECEK

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda gruplara kalması halinde 24.8 milyon euro "ayak bastı parası" alacak. Play-off turuna yükselerek kasasına şimdiden koyduğu 4.29 milyon euro da eklendiğinde toplam gelir 29 milyon euroya ulaşacak.



Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek ve kazancı 16 milyon euroda kalacak.

