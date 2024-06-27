Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi

O

Son yılların en sıcak yaz günleri yaşanıyor.

Mübarek hava, Afrika’dan akın akın geliyor.

Futbol ateşi; havanın, suyun, denizin önüne geçti!

Euro 2024, TFF seçimi, transfer dönemi..

Günler hatta saatler geçmiyor ki, aksiyon olmasın.

Transferde zirveye çıkan Batshuayi oldu. Yıldız oyuncu Galatasaray ve Beşiktaş ile görüştü. Ardından Galatasaray ile ön anlaşma yapıldı.

Bunlar bildiklerinizin özeti.

Klasik olarak perde arkasına geçelim.

Ali Koç, Mourinho onayı ile Paul Onuachu için Acun Ilıcalı’ya görev tebliğ ediyor.

Ilıcalı, “O iş bende. Siz oldu bilin..” şeklinde çok kararlı ve net cevap veriyor.

13 milyon sterlin

Ilıcalı anında Southampton kulübünün kapısına gidiyor.

İngiliz temsilcisi 15 milyon sterlin bonservis bedeli istiyor.

Yapılan pazarlıklar sonrası 13 milyona anlaşma sağlanıyor.

İngilizler, oyuncu ile anlaşılması halinde bu rakam karşılığı imzaya hazır olduklarını iletiyor.

Nuh dedi, peygamber demedi

Onuachu temsilcileri ile görüşme yapılıyor.

Temsilci olumlu karşılıyor. Kendisi ile konuşup en kısa sürede dönüş yapacaklarını belirtiyor.

Bu arada Acun, Başkan Koç’a transfer müjdesi veriyor.

Koç’ta, bu gelişme sonrası Batshuayi’ye yeni sezon öncesi istediği kulüp ile görüşme yapabileceğini belirtip, kibarca yol ayrımını gösteriyor.

Öyle ya; kulübü ile anlaşma. Temsilcileri ile anlaşma. Bitti gitti gözü ile bakılıyor..

Haklılar..

Ama evdeki hesap, çarşıya uymuyor. Aynı günün akşam saatleri.

Ilıcalı, hayatının hayal kırıklığını yaşıyor.

Telefonda ki temsilci aynen şunu diyor: “Onuachu ile sizden önce kulüp yetkilileri görüşmüş. Onlara söylediğini sizlere de iletmemi istedi. Teşekkür ederim. Fakat Türkiye kariyerime Trabzonspor’da devam edeceğim..”

Oldu mu şimdi. Ilıcalı, soluğu Başkanın yanında alıp, olan biteni anlattı.

Bu gelişme sonrası hem Onuachu, hem de Batshuayi uçup gitti.

Bir taş ile iki kuş vurmak isterken, ortada ne kuş kaldı, ne karga, ne de Tilki(!)

Yerlerine kim gelir, kim gider yazılıp çiziliyor. Bendenize düşen, giden gelenlerin medyaya yansımayan arka planını sizler ile paylaşmak.

Bilgi ile mutluluk, sevinç ikizler sanki. Paylaştıkça değer kazanıp, farklı anlam alıyor.

Her şey olmasa da, çok olayı birlikte paylaşmak beni mutlu ediyor.

Var olun güzel kalpli ikizlerim!

Eksik olmayın.

Bilgisiz kalmayın..

Hakkınız..