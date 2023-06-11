Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

2022-2023 sezonu maratonu İzmir'e gelene kadar Fenerbahçe her şeyi yaşadı. Yükseliş, düşüş, çıkış, çöküş ve daha niceleri... Başakşehir karşısındaki Türkiye Kupası finali ve bu karşılaşmanın sonucu sarı lacivertliler için büyük umutlarla, Jorge Jesus önderliğinde başlayan sezonun 'amortisi' niteliğini taşıyacaktı.

Ancak sezonun başında Jesus ile birlikte müjdeler veren Başkan Ali Koç, İzmir'de takımının yanında değildi.

TARAFTARA YAPILANLAR YAKIŞIK ALMADI

Enner Valencia ve takımdaki pek çok ismin, Fenerbahçe forması altındaki son 90 dakikasıydı bu... Muhtemelen; sezon içerisindeki belli kırılma anlarında tam anlamıyla başarılı bir yönetim sergileyemediğini düşündüğüm Jorge Jesus'un da...

Maç öncesi yaşananlar ve Fenerbahçe taraftarlarına yapılan müdahaleler de hiç hoş karşılanacak eylemler değildi.

'ARDA'YI KORUMAK' VE 'RAKİPLERİ KORUMAK'

Uzun zamandır, 'sahaya sürülmek için korunan' Arda Güler'in daha fazla süre almamasının; 'rakipleri korumak' olduğunu gördük yine... Maçın hemen başında rakip savunmanın hatasını affetmeyen Arda topu çaldı ve Batshuayi'ye verdiği pasla kupaya giden yolun baş mimarı olabileceğini gösterdi.

Başakşehir ara ara tehlikeler yaratmaya çabalasa da Fenerbahçe'nin ön alan baskısını bir türlü aşamadı, istediği gibi oyun kuramadı.

FORMAYI ATMAK CANER ERKİN'E YAKIŞMADI

Başakşehir takımı ve teknik direktör Emre Belözoğlu, final havasına uyum sağlayabilmiş bir görüntü vermedi. Yine zincirleme defans ve kaleci hataları sonrasında Batshuayi 30'da skoru 2-0'a getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Belözoğlu 3 hamle birden yaptı. Oyundan çıkan Caner Erkin'in formasını yere atması hiçbir şekilde kabul edilebilir bir hamle değildi. Profesyonel bir futbolcunun hangi takımda oynarsa oynasın, kendisiyle ilgili hangi karar verilirse verilsin, böyle bir harekette bulunmaya hakkı olmadığına inanıyorum.

BAŞAKŞEHİR KENDİNE GELEMEDİ

Sarı lacivertli formayı son kez giyen sezonun gol kralı Enner Valencia, ilk yarı itibariyle taraftarına saç baş yoldurdu. Donuk bir futbol ortaya koyan Ekvadorlu golcü, ilk 45 dakikada beklentileri karşılayamadı.

İzmir'de birinci devrenin hakkını veren taraf net bir şekilde Fenerbahçe oldu. İkinci yarı itibariyle sarı lacivertliler 'fişi çekmenin' Başakşehir ise kendine gelmenin peşine düşecekti.

VALENCIA ÂDETA 'DAYAK' YEDİ

Takımlar odadan sahaya döndüğünde Başakşehir ortaya koyduğu sertlik ile rakibini sindirme peşine düştü. Oyun stili ve saha içi etkinliğini eleştirdiğim Valencia'ya dair şöyle bir parantez açmakta fayda var. Deneyimli forvet ilk yarıda da ikinci devrede de; âdeta Başakşehirli oyunculardan 'dayak' yedi.

Bu sırada Zajc ilk 45'te yaptığı gibi yine uzaktan bir şut çıkardı ancak kaleci ve üst direk gole izin vermedi.

MUHAMMED KALESİNDE DEVLEŞİNCE...

Fenerbahçe denemelerini ısrarla sürdürdü ancak Başakşehirli Muhammed de kalesini gole kapatmaya kararlıydı. 50'li dakikaların başında Arda ve Batshuayi üst üste fırsatlarla gole yaklaşsa da kaleciyi geçemedi.

Finalde bu pozisyonlardan sonra 75. dakikaya doğru geldiğimizde, yani yaklaşık 20 dakikalık süreçte iki ekibin de karşılıklı denemelerine şahitlik ettik. Fakat elle tutulur bir fırsat ya da gol imkanından bahsetmek mümkün değildi.

KULÜP TARİHİNDEKİ 7. TÜRKİYE KUPASI

Kalan süreçte futbol adına çok dikkat çekecek ya da kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Fenerbahçe her geçen saniye tam 9 senelik bir aradan sonra ilk kupasını kazanmaya daha da fazla yaklaşıyordu.

Jorge Jesus'un ekibi 61. Türkiye Kupası'nda zafere ulaşırken; geceye Arda Güler ve Michy Batshuayi'nin adları damga vurdu. Sarı lacivertliler, 2012-2013 sezonundan sonra 7. kez zafere ulaşmayı başardı.