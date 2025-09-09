Kayserispor açıkladı! Gökhan Sazdağı Süper Lig devine imza atıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor açıkladı! Gökhan Sazdağı Süper Lig devine imza atıyor

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Sazdağı için beklenen transfer sonunda gerçekleşiyor. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yıldız oyuncu için Beşiktaş ile imza aşamasına geldiklerini açıkladı.

Kayserispor Başkanı Nuretttin Açıkalın, Gökhan Sazdağı'nın transferi için dün başka, bugün başka konuştu. Transfer için önce kimseyle görüşmediklerini, sonra ise Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Bir gün önce "Kimseyle görüşmedik" diyen Nurettin Açıkalın, bir gün sonra "Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik." açıklamasını yaptı.

Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştıGalatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

o.jpeg

NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

GÖKHAN SAZDAĞI BEŞİKTAŞ'A İMZA ATIYOR

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı.

30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktörden iyi haber! KAP gelebilir: Mourinho'nun Porto'dan öğrencisiydi...Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktörden iyi haber! KAP gelebilir: Mourinho'nun Porto'dan öğrencisiydi...

Fenerbahçe'de kriz çıktı!Fenerbahçe'de kriz çıktı!

Galatasaray'da Osimhen için kader günü!Galatasaray'da Osimhen için kader günü!

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe hamlesi! Bu kadarına da pes artık: Hiç kimse bunu beklemiyorduJose Mourinho'dan olay Fenerbahçe hamlesi! Bu kadarına da pes artık: Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ve lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyorVe lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyor

Son Haberler
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı