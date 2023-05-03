Adnan Oktar'ın kediciklerini 'Fenerbahçe' tutuklattı

Adnan Oktar Grubu’nun çeşitli zamanlarda tahliye olan üyelerinin de olduğu 15 kişiye yönelik geçen hafta operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan isimlerden 8’i tutuklandı. Kimi 30 yılı aşkın bir süredir örgüt içinde olan kişilerden Elif Kıral (53), Aslı Efeoğlu (46), Esra Saraçoğlu (53), Elvan Şahin (52), Berat Kartal (30), Dilşad Kurt (42), Pınar Demir (41), Yusuf Erkan Özoğuz (53) tutuklanmıştı.

Halk Tv, 8 şüphelinin İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadelerine ulaştı. Hakimlik kararına göre, anılan operasyonun gerisinde etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği ifadeler ile “Fenerbahçe” kod ismini kullanan bir kişinin CİMER ve emniyete yaptığı ihbar yer aldı.

''SAVCI VE HAKİMLER İÇİN DOSYA HAZIRLANIYOR''

Yapılan ihbarda, özetle “Örgüt içeriden talimatla yönetilmeye devam ediyor. Dosyanın savcısı ve mahkeme heyeti ile ilgili dosyalar hazırlanıyor” denildi. Başvuruda örgüt üyesi Mehmet Alp Ünlü’nün, örgütten kopmaya çalışan kişilere engel olmaya çalıştığı öne sürüldü.

ADNAN OKTAR İÇİN 'AVUKAT' LOBİSİ

Hakimlik kararında, hakkında tutuklama kararı verilen kişilere yönelik de suçlamalar yer aldı. Buna göre, şüphelilerden Aslı Efeoğlu, Erzurum’da tutuklu bulunan Adnan Oktar’a getirilen avukat kısıtlamasının kaldırılması için lobi çalışması yürüttü. Yine, şüpheli Mine Kalça ise Oktar’ın avukatlığını üstlenecek kişilerin planlamasını ve bu kişilerin ödemesini yaptı. Karara göre, Elif Kıral da Youtube kanalında yaptığı yayınlarda örgüte yönelik yargılamayı etkilemeye çalıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Şüpheliler ise hakimlik sorgusunda, kendilerine yönelik suçlamayı kesin bir dille reddetti. Mine Kalça, kendilerine yönelik ifade veren F. K. İçin “Farklı isimler vererek kendini kurtarmaya çalışıyor” derken Esra Saraçoğlu ise “Örgütsel bir faaliyetim yok” dedi. Aslı Efeoğlu “30 yıllık arkadaşlarımla görüşmem suç teşkil edemez” dedi. Elif Kıral ise Youtube kanalında, uğradığı haksızlıkları gündeme getirmeye çalıştığını kaydetti.