Fenerbahçe Final Four'a yükseldi

Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding, Sopron Basket ile karşılaştı.
Sarı-Lacivertliler, çeyrek final eşleşmesinin ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı.
Temsilcimiz, ilk karşılaşmayı da 82-62 kazanmıştı. Fenerbahçe Alagöz Holding, toplam skorda 2-0'lık galibiyete uzandı.
Salon: Novomatic Arena
Hakemler: Gvidas Gedvilas, Goran Sljiviç, Petar Pesiç
Sopron Basket: Jelena Brooks 21, Ezi Magbegor 15, Alice Kunek 8, Dragana Stankovic 6, Yvonne Turner 4, Dalma Czukor 3, Zsofia Fegyverneky 3, Vivien Borondy 2
Başantrenör: David Gaspar
Fenerbahçe Alagöz Holding: Stewart 25, Meesseman 16, Vandersloot 9, Sabally 8, Olcay 6, Lagupova 6, McBride 6, Alperi 2, Stokes 2, Merve 2
Başantrenör: Marina Maljkoviç
1. Periyot: 19-32 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 38-49 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 48-65 (Fenerbahçe lehine)