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Yok artık! Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri'de bakın kaç sayı fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u farklı yendi

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:32
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri'de fırtına gibi esti

Yok artık! Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri'de bakın kaç sayı fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 9, Sevgi Tonguç 4, Mısra Albayrak 8, Landrum 13, Eylül Minez 4, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Feray Dalkılıç, Zeynep Öykü Kalbisağde

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Iagupova 9, Vandersloot 14, Olcay Turgut Çakır 8, Stokes 9, Alperi Onar 20, Merve Aydın 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Manolya Kurtulmuş 4, İdil Saçalır 4, Selin Rachel Gül 4, Doğa Adıcan 2

1. Periyot: 11-31

Devre: 28-56

3. Periyot: 39-79

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