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Fenerbahçe Alagöz Holding İtalyan rakibine fark attı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Virtus Segafredo Bologna'yı 95- 73 mağlup etti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:42
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Fenerbahçe Alagöz Holding Bologna'yı rahat geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding İtalyan rakibine fark attı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 95-73 yendi.

Geride kalan 11 maçta elde ettiği 9 galibiyetle liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, söz konusu galibiyetlerin tamamını üst üste aldı.

Konuk ekip ise 8. kez mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nir Meirson (İsrail)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 6, Meesseman 22, McBride 10, Iagupova 19, Stewart 14, Sabally 19, Manolya Kurtulmuş, Djordjevic 3, Sacalir 2, Raca, Merve Aydın

Virtus Segafredo Bologna: Dojkic 11, Zandalasini 11, Laksa 29, Cinili 4, Rupert 14, Del Pero, Pasa, Barberis, Andre 4, Orsili

1. Periyot: 22-19

Devre: 46-32

3. Periyot: 67-56

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