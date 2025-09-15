Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadelede 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 9 Ağustos Cumartesi oynanması planlanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

FENERBAHÇE'DE ALANYASPOR MAÇINA EN AZ 7 EKSİKLE ÇIKACAK

Fenerbahçe, Alanyaspor mücadelesine 7 oyuncusundan eksik bir şekilde sahaya çıkacak. Karşılaşmanın oynanacağı tarihten sonra lisansı çıkarılan Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran da karşılaşmada görev alamayacak.

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrası idmanlara başlayan Nelson Semedo'nun karşılaşmada oynaması bekleniyor.

